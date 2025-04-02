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09:49, 2 апреля 2025Силовые структуры

Суд арестовал готовившего теракт в школе россиянина

В Ижевске арестовали мужчину, готовившего теракт в школе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ижевске арестовали мужчину, готовившего теракт в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Он обвиняется по статье 30, 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

Как установил суд, 20-летний местный житель с февраля по март 2025 года, являясь приверженцем идей молодежного международного движения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России, в составе группы лиц по предварительному сговору совершил подготовку к террористическому акту, который планировал совершить путем поджога и взрыва в средней общеобразовательной школе.

Для этого им были приобретены компоненты для изготовления взрывного и зажигательного устройства. Также он координировал соучастников и поиск оружия, для этого была создана группа в Telegram. Его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, которые ведут расследование. На судебном заседании подсудимый и адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что троих российских подростков обвинили в теракте за поджог на железной дороге и арестовали.

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