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06:30, 2 апреля 2025МирЭксклюзив

Раскрыта роль PayPal-мафии в администрации Трампа

Политолог Дубравский: Представители PayPal-мафии вошли в администрацию Трампа
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В администрацию президента США Дональда Трампа вошел не только миллиардер Илон Маск, но и его бывшие коллеги и сторонники, которых называют PayPal-мафией. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«Они [представители PayPal-мафии] тоже заняли должности советников [в администрации Трампа]», — подчеркнул он.

По словам политолога, непосредственное участие предпринимателей в управлении страной — это отличительная черта новой американской администрации. Вместе с тем влияние крупного капитала на политику США было всегда. Кроме того, бизнес активно опирался не только на правящих сейчас республиканцев, но и на Демократическую партию.

Ранее Дональд Трамп объявил, что Илон Маск «в какой-то момент» прекратит свою работу в администрации. По словам президента США, ему нужно будет вернуться к управлению бизнесом.

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