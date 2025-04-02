В ЕС назвали сроки ответа на пошлины Трампа

Кабмин Франции: ЕС объявит об ответных мерах на пошлины Трампа до конца апреля

Европейский союз (ЕС) объявит об ответных мерах на введение американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин до конца апреля. Такой срок назвала официальный представитель правительства Франции Софи Прима.

По ее словам, европейское объединение готовит два ответа. Первый будет дан в середине апреля и будет являться ответом на уже установленные таможенные пошлины на сталь и алюминий, уточнила Прима. После этого Евросоюз проведет точное исследование по каждому сектору деятельности.

Спикер французского кабмина подчеркнула, что ЕС необходимо быть бдительным в том, какие области будут затронуты ответными мерами. Она отметила, что США попытаются разъединить ЕС и «найти точки разногласий между европейскими странами».

Решение Дональда Трампа о тарифах на сталь и алюминий вступило в силу 12 марта. В Еврокомиссии заявили, что ответные торговые меры могут коснуться импорта американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро.

Целью масштабного введения импортных пошлин в Вашингтоне называют восстановление производственной базы в США. По словам главы Минфина страны Скотта Бессента, речь в связи с тарифами не идет о стремлении к прибыли.