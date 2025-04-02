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13:57, 2 апреля 2025Экономика

В Еврокомиссии назвали сроки ответа на пошлины Трампа

Жилл: Евросоюз ответит на новые пошлины США в подходящий момент
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз ответит на новые пошлины, которые объявит американский президент Дональд Трамп, в подходящий момент. Сроки ответа на ужесточение торговли со стороны США назвал представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, его цитирует РИА Новости.

На брифинге в Брюсселе представитель европейской стороны заявил, что ждет соответствующего заявления американского лидера. До тех пор Евросоюз находится «в режиме ожидания».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пообещала, что новые импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать сразу же. По словам представителя администрации, этот день станет одним из важнейших дней в современной американской истории.

Евросоюз в ответ на торговые пошлины США укрепит единство своего внутреннего рынка, заверила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Политик пообещала «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», указав, что у европейцев есть все средства для защиты своего единого рынка. При этом ЕК намерена вести переговоры с администрацией Трампа «с позиции силы, опираясь на объем своего рынка, европейские технологии и сектор услуг».

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