В Госдуме предложили запретить работу учителей с дипломами от частников

В Госдуме одобрили запрет на работу учителей с дипломами от частников

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил поправку, согласно которой учителя не смогут преподавать, имея диплом о профессиональной переподготовке в частных образовательных организациях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Ксению Горячеву.

По ее словам, норма не будет касаться всех педагогов, а только тех, кто проходил переподготовку для преподавания в школах по основным общеобразовательным программам.

В случае, если работодатель направит учителя на повышение квалификации для других целей, то данные ограничения его не затронут. При этом, кто начал переподготовку до вступления закона в силу, смогут работать с действующими дипломами.

Ранее в России начали тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школы. В свою очередь в Госдуме запросили от учителей обратную связь — им предложили дать оценку эффективности и качества диагностических материалов.