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19:18, 2 апреля 2025Россия

В Госдуме предложили запретить работу учителей с дипломами от частников

В Госдуме одобрили запрет на работу учителей с дипломами от частников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Belkin / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил поправку, согласно которой учителя не смогут преподавать, имея диплом о профессиональной переподготовке в частных образовательных организациях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Ксению Горячеву.

По ее словам, норма не будет касаться всех педагогов, а только тех, кто проходил переподготовку для преподавания в школах по основным общеобразовательным программам.

В случае, если работодатель направит учителя на повышение квалификации для других целей, то данные ограничения его не затронут. При этом, кто начал переподготовку до вступления закона в силу, смогут работать с действующими дипломами.

Ранее в России начали тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школы. В свою очередь в Госдуме запросили от учителей обратную связь — им предложили дать оценку эффективности и качества диагностических материалов.

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