17:26, 26 марта 2026

Психотерапевт предупредила о вызываемых одиночеством опасных болезнях

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Хроническое одиночество может вызывать множество опасных заболеваний, предупредила врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Об этом она рассказала в беседе с изданием РИАМО.

«Исследования подтверждают: хроническое одиночество повышает уровень кортизола, провоцирует системное вялотекущее воспаление и значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила психотерапевт. Она также заявила, что вред от одиночества сравним с последствиями от выкуривания 15 сигарет в день или от клинического ожирения.

Она добавила, что иммунитет снижается, восприимчивость к вирусным инфекциям растет, когнитивные функции ухудшаются, увеличивается риск развития ранней деменции.

«Одиночество активирует те же нейронные пути в мозге, что и физическая боль, делая страдание реальным. Нарушается сон, замедляется регенерация тканей», — рассказала врач.

Ранее врач Карлос Харамильо призвал при ментальных проблемах ограничить в рационе три продукта, поскольку они являются идеальным «топливом» для усиления тревожности. Харамильо утверждает, что белая мука, сахар и десерты негативно сказываются на скорости метаболизма.

