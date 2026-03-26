Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 26 марта 2026Силовые структуры

Пожизненный срок запросили для Кости Большого по делу о 21 расправе

Прокурор запросил пожизненный срок главарю ОПГ Кости Большому
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокурор запросил пожизненный срок для лидера преступной группировки Константина Пискарева по кличке Костя Большой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отбывать наказание фигуранта просят отправить в колонию особого режима. Пискареву вменяют бандитизм, 21 расправу, покушение на четырех человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие полагает, что его ОПГ действовала с 1998 по 2011 год в Москве и Подмосковье.

ОПГ Пискарева считалась одной из самых жестоких в Москве. Среди ее жертв оказались члены его банды, бизнесмены и чиновник из Минюста. Главарь ОПГ предпочитал устранять их лично.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    Уролог предупредил о неочевидных симптомах камней в почках

    В Ленобласти снова объявили опасность БПЛА

    Россиянин удушил племянницу и участвовал в ее поисках

    Россиянка сообщила родным о страхе перед знакомым мужчиной и исчезла в Турции

    Самая сексуальная женщина в мире показала лицо без макияжа

    Трамп решил проверить НАТО и разочаровался

    Раскрыт неожиданный показатель риска преждевременной смерти

    Москвичей предупредили о начале сезона дождей

    Российский футбольный клуб потратил на зарплаты игроков более четырех миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok