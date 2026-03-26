Пожизненный срок запросили для Кости Большого по делу о 21 расправе

Прокурор запросил пожизненный срок для лидера преступной группировки Константина Пискарева по кличке Костя Большой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отбывать наказание фигуранта просят отправить в колонию особого режима. Пискареву вменяют бандитизм, 21 расправу, покушение на четырех человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие полагает, что его ОПГ действовала с 1998 по 2011 год в Москве и Подмосковье.

ОПГ Пискарева считалась одной из самых жестоких в Москве. Среди ее жертв оказались члены его банды, бизнесмены и чиновник из Минюста. Главарь ОПГ предпочитал устранять их лично.

