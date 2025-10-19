Банда Кости Большого в 1990-х потрясла Москву своей жестокостью. Как он зарабатывал миллионы и лично расправлялся с врагами?

«Лента.ру»: Пискарев по кличке Костя Большой создал самую жестокую ОПГ Москвы

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам 1990-х годов. За считаные годы они стали одной из самых влиятельных сил на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные ОПГ проникали во все сферы жизни, жестоко устраняя любые преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла об Ореховском организованном преступном сообществе, которое быстро стало одной из самых мощных преступных группировок на всем постсоветском пространстве, но всего одна ошибка главарей привела ее к краху. Сегодня наш рассказ — о безжалостной московской ОПГ, которую создал пауэрлифтер из столичного района Медведково Константин Пискарев по кличке Костя Большой. Его бандиты не щадили ни своих, ни чужих, а их главарь зарабатывал миллионы и своими руками отправлял на тот свет неугодных людей...

Костя Большой мечтал о карьере военного

Константин Пискарев родился в сентябре 1972 года в семье госслужащих из Медведково. Он рос спортивным ребенком — увлекался тяжелой атлетикой, немного повзрослев, постоянно ходил в спортзал. Пискарев мечтал стать военным, окончив школу в 1988 году, он поступил в армейское училище.

Благодаря своим личным качествам Константин быстро получил звание лейтенанта и стал командиром отделения. Но уже к 1990 году военная служба разочаровала Пискарева — он хотел больших денег, ради которых занялся рэкетом. Тогда его взял под свое крыло афганец Александр Замятин, с которым они вместе когда-то ходили в спортзал.

К тому моменту Замятин с разрешения лидера Ореховского ОПС Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр уже создал собственную бригаду. Пискарев приглянулся Александру не только своим умом и лидерскими качествами, но ростом 192 сантиметра и мощным телосложением. Кличку ему дали соответствующую — Костя Большой.

Еще одним покровителем Пискарева стал глава банка «Балчуг» Георгий Пирцхалава, у которого Константин подрабатывал телохранителем и коллектором, успешно выбивая деньги из должников. Габариты Кости Большого неизменно наводили страх и на коммерсантов, и на противников на бесконечных стрелках.

К середине 1990-х Костя Большой создал свою банду

Денег на двух «работах» Константину Пискареву вполне хватало. Но в 1994 году, после очередной стрелки, он вместе со своим боссом Замятиным попал в СИЗО: их обвинили в массовой расправе. Бандиты провели под арестом два года, но следствию не хватило доказательств и обоих пришлось отпустить.

Замятин за время ареста успел растерять свое былое влияние в преступном мире. Зато дела Пискарева при поддержке Георгия Пирцхалавы, напротив, пошли в гору: банкир сделал Костю Большого своим деловым партнером. Немногим позже Пискарев и вовсе создал собственную ОПГ, в которую вошел и его бывший босс Замятин.

Последний не страдал излишней амбициозностью, признал власть бывшего подручного и стал его правой рукой. В первые годы участники группировки Кости Большого вели себя осторожно: они осматривались и изучали расклад сил в преступном мире столицы. При этом их босс старался не уходить в криминал с головой и развивал легальный бизнес.

В частности, он открыл ресторан «Щит и меч» прямо напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Большой Лубянке. Вскоре сотрудники спецслужбы стали его частыми гостями.

Банда Кости Большого стала убивать в 1998 году

К открытому уничтожению конкурентов ОПГ Кости Большого перешла в марте 1998 года — тогда бандиты расправились с экс-партнером Георгия Пирцхалавы Михаилом Степановым. Тот неосмотрительно потребовал от банка «Балчуг» срочной выплаты вклада фирме-кредитору, которую он представлял.

Два киллера, переодевшиеся врачами скорой помощи, подкараулили Степанова в тот момент, когда он выходил из лифта в своем доме

Ликвидаторы серьезно ранили коммерсанта и 12 дней спустя его не стало в больнице. Следом Костя Большой решил устранить Сергея Кормилина, замдиректора фирмы «Буревестник».

Эта компания владела пристанями и частью акватории Клязьминского водохранилища. Пискарев решил обложить «Буревестник» данью, но Кормилин категорически отказался платить. Жизнь коммерсанта унесла пуля из пистолета ТТ, выпущенная ему в голову на берегу Пироговского водохранилища.

Костя Большой любил сам вершить расправы

Константина Пискарева отличала невероятная жестокость: он любил своими руками расправляться с неугодными, при этом не щадя ни своих, ни чужих. В марте 1999 года он отправил на тот свет своего бизнес-партнера по поставкам еды для авиапассажиров Яна Шепеленко вместе с его личным водителем Александром Ахрамеевым.

Костя Большой со своими людьми остановил внедорожник Шепеленко на Дмитровском шоссе, после чего машину изрешетили из автоматов. Свой приговор Пискарев вынес и личному охраннику Ивану Данилину, который спустил на наркотики несколько тысяч долларов, выданных ему на покупку антиквариата для босса.

В июне 2002 года Данилина заманили в машину, где Костя Большой пустил ему пулю в голову

В том же году самую большую ошибку в своей жизни допустил знакомый Пискарева — экс-сотрудник брянской милиции Александр Алексюхин. Он обещал Косте Большому решить проблемы импорта его товаров через Брянскую таможню и за свои услуги запросил 100 тысяч долларов. Но Пискарев, на его беду, вскоре узнал, что проблемы на таможне ему подстроил сам Александр. Тогда Алексюхин вместе с деньгами решил залечь на дно в Брянске, где люди Кости Большого вычислили его в сентябре 2002 года.

Экс-милиционера подкараулили у дома, запихнули в машину и отвезли к мемориалу «Памятник воинам-освободителям», где избили и удушили.

Банда Кости Большого превратила расправы в бизнес

Подручные Константина Пискарева порой устраняли не только своих противников, но и принимали заказы у партнеров из преступного мира. Так, 16 марта 2003 года в 4-м микрорайоне подмосковного Егорьевска киллеры, переодетые в милицейскую форму (одним из них был Костя Большой), отправили на тот свет лидера местной ОПГ «Борцы» Максима Асина.

Мотивом для расправы стало то, что Асин сильно досаждал бандитам из другой группировки

За успешное выполнение заказа Пискарев получил два автомобиля Volkswagen Passat. Три месяца спустя, в июне 2003 года, Костя Большой отправил на тот свет известного юриста, генерал-полковника юстиции Владимира Постышева.

Юрист поначалу помогал криминальному авторитету наладить производство знаменитого ликера «Бехеровка» в России, одновременно перекрывая каналы импортной поставки этого напитка. План не сработал, однако Постышев все равно потребовал за свою работу обещанные Пискаревым 122 тысячи долларов.

В противном случае юрист грозил передать все бумаги, которые говорили о мошенничестве, европейским властям. Тогда Постышева по приказу Кости Большого доставили в подмосковную деревню Ульянково — якобы на разговор. Во время прогулки у леса Пискарев, улучив момент, набросил на шею юристу удавку, а затем добил его ремнем.

Набирая вес в преступном мире, ОПГ Кости Большого постоянно прирастала новыми бойцами — часть из них приходила из других группировок

В итоге боссу пришлось снизить зарплаты своим людям с 800 до 500 долларов, но недовольных не было: главаря боялись, зная его лихой нрав и болезненную мнительность.

Именно из-за нее Пискарев в октябре 2003 года отправил на тот свет своего верного бойца Алексея Макарова. Он всячески пытался выслужиться перед главарем, но тому показалось, что Макаров метит на его место. Эти подозрения стоили бандиту жизни.

Люди Кости Большого забрали минимум 21 жизнь

Реальный шанс задержать Константина Пискарева появился у правоохранительных органов после неудачного покушения бандитов на главу авиакомпании «Санд Интернэшнл» Сергея Савченко. Костя Большой одолжил ему 100 тысяч долларов на ремонт самолета, вернуть их Савченко должен был через восемь месяцев.

Но криминальный авторитет нарушил договор и стал требовать деньги гораздо раньше, впрочем, предложив и альтернативный вариант расчета — передачу ему доли в авиакомпании.

Савченко отказался от обоих вариантов, и в декабре 2003 года его Mercedes расстреляли у кафе на улице Генерала Белобородова в Москве

Коммерсант чудом выжил, узнал в одном из киллеров Костю Большого, но из страха не сдал следователям главаря ОПГ. В 2004 году на пути у Пискарева оказался директор Научного центра правовой информации при Минюсте РФ Марат Газизов, который вступил в противостояние с бандитами за семь квартир, расположенных около Красной площади.

Газизов выиграл аукцион и получил право на это жилье, но воспользоваться им не успел: киллеры оборвали его жизнь рядом с его собственным домом на проспекте Мира. После этого все квартиры оценочной стоимостью в 165 миллионов рублей достались группировке Кости Большого.

При этом главарь продолжал зачистку собственных рядов: летом 2004 года он расправился с шофером своей жены Олегом Щесняком. Водитель оказался очень проблемным — у него постоянно возникали сложности с законом, он был частым гостем отделений милиции и в какой-то момент Пискарев стал опасаться, что Щесняк в конце концов его просто сдаст.

Поэтому босс выманил шофера на встречу, которую устроил на окраине столицы, и там без лишних слов пустил ему пулю в голову. В феврале 2005 года криминальный авторитет столь же хладнокровно расправился с мастером по каминам и ритуальной атрибутике Александром Орловым лишь за то, что тот затянул со сдачей работы.

Бандиты вывезли Орлова в лес у подмосковного села Федоскино и заставили лечь в заранее вырытую могилу лицом вниз

Затем Пискарев расстрелял его и приказал зарыть тело. В конце того же 2005 года в поселке Северный главарь ОПГ свел давние счеты с коммерсантом Михаилом Филиным, конфликт с которым у него тянулся еще с 2003 года.

При этом Костя Большой не щадил и женщин: в декабре 2010 года на Таллинской улице в Москве он произвел летальные выстрелы в предпринимательницу Джойс Мугаше, которая отказалась переписать на криминального авторитета контрольный пакет акций своей фирмы за «помощь в бизнесе».

Убийство главы Сергиева Посада стало концом ОПГ

Неизвестно, сколько еще людей могли бы отправить на тот свет бандиты Кости Большого, если бы не роковая ошибка, допущенная ими в августе 2011 года, — расправа над главой Сергиева Посада Евгением Душко прямо в центре этого подмосковного города. Пискарев и раньше покушался на руководство Сергиева Посада.

В июне 2005 года его люди обстреляли Volvo S80 замглавы администрации Сергиево-Посадского района по вопросам ЖКХ Александра Шурухина у деревни Богородское, но самого чиновника в тот момент в машине не было. А Душко в глазах Кости Большого подписал себе приговор тем, что запретил высотное строительство в историческом центре Сергиева Посада.

К тому времени криминальный авторитет уже начал возводить там два торговых центра и жилой комплекс, которые явно не соответствовали новым ограничениям. Главу города расстреляли в тот момент, когда он садился в свой автомобиль, — и это преступление переполнило чашу терпения сотрудников правоохранительных органов.

Вскоре Костя Большой и его люди оказались в СИЗО. Суд над ними начался еще шесть лет назад, в 2019 году. Пока свой приговор — десять лет лишения свободы — выслушал лишь ближайший помощник главаря Сергей Безруков (Комиссар). Сам Константин Пискарев по-прежнему дожидается решения своей судьбы под арестом.

