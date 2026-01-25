«Ты что, бессмертный?». Как вор в законе Пичуга создал самую мощную ОПГ на севере России и прославился жестокими расправами

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и самым жестоким организованным преступным группировкам (ОПГ) 1990-х годов. Всего за несколько лет они стали одной из наиболее влиятельных сил, возникших на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, бандиты проникали во все сферы жизни, решительно и жестоко устраняя преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла о Таганском организованном преступном сообществе (ОПС), одной из главных группировок Москвы 1990-х, которая сотрудничала со спецслужбами и помогла организовать покушение на Аслана Усояна (Деда Хасана), российского вора в законе №1. Сегодня наш рассказ — о группировке вора в законе Юрия Пичугина (Пичуги), который всего за несколько лет сумел построить крупнейшую криминальную империю на севере России, хладнокровно отправив на тот свет своих многочисленных врагов...

Юрий Пичугин получил воровской титул в 26 лет

Юрий Пичугин родился 18 октября 1965 года в поселке Азанка (Свердловская область), но вырос в Коми — в поселке Жешарт. С самого детства его жизнь была построена на протесте: в школьные годы он отказался вступить в ряды пионеров и начал воровать. Трудного подростка доставляли в милицию, но всякий раз отпускали после воспитательных бесед.

Терпение правоохранителей лопнуло в 1982 году — задержанному за очередную кражу 16-летнему Пичугину дали первый реальный срок, который тот отбывал в Усть-Вымском СИЗО. В первые же дни срока молодой арестант проявил себя как ярый борец против установленных правил, чем заслужил уважение авторитетных сокамерников.

По данным милиции, в 1992 году, уже будучи на свободе, он получил воровской титул, став одним из самых авторитетных представителей славянских воров в законе. Старшие «коллеги» назначили Юрия смотрящим за Коми и частью Архангельской области.

Пичугин «смотрел» за республикой 23 года, и там все держалось на его авторитете. Люди знали: без одобрения Пичуги в республику не войдешь Светлана Коровченко старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми

Всего за несколько лет Пичуга построил мощную преступную империю: его подручные занимались рэкетом, обложили данью проституток и таксистов, а также владели крупным легальным бизнесом, приносившим огромный доход. При этом Пичугин наладил «грев» (поддержку) заключенных 16 местных колоний, которые в свою очередь также пополняли воровской общак: от каждой в черную кассу ежемесячно поступало от 25 до 50 тысяч рублей — процент от азартных игр за решеткой.

Воры в законе Владимир Клещ (Щавлик, слева) и Юрий Пичугин (Пичуга) в Минске Фото: «Прайм Крайм»

Авторитет Пичуги в преступном мире России был непререкаем: в любом вопросе его слово считалось законом. Он следил за соблюдением «понятий», но прощал подконтрольным ворам в законе некоторые отступления от них — например, наличие семей и работы.

В то же время отсутствие любых контактов с правоохранительными органами было принципиальным условием работы на Пичугу. Он сам, впрочем, поддерживал связи с людьми в погонах, которые снабжали его полезной информацией — в том числе данными об уголовных делах, возбужденных против подручных вора в законе, и протоколами их допросов.

У Пичугина были отличные контакты среди руководства МВД России. Известно минимум о двух случаях, когда вступавшие с ним в неформальные отношения сотрудники милиции (а позже полиции) внезапно получали приглашения в Москву — в центральный аппарат МВД источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Участники ОПС вора в законе не щадили никого

В 1994 году Пичуга начал сам раздавать воровские титулы, став «крестным отцом» более чем для 20 криминальных авторитетов, в том числе Сергея Асатряна (Осетрины Младшего), Абесалома Папиашвили (Бесо) и Александра Хлынова (Саши Белого или Фигуры). Последний был ближайшим помощником Пичуги и стал вором в законе в 24 года, ни дня не проведя за решеткой.

Александр Хлынов (Саша Белый) Александр Хлынов. Фото: «Прайм Крайм»

То, что с «коронацией» Саши Белого поспешили, стало ясно довольно быстро. В начале июня 2005 года он вместе со своим боссом отдыхал в ночном клубе. В какой-то момент охранник заведения толкнул Пичугу — и его помощник без раздумий выстрелил секьюрити в глаз, отправив мужчину на тот свет. Так Саша Белый получил девять лет колонии. Отбывать срок его отправили в омскую исправительную колонию №9 (ИК-9), где молодой вор в законе не выдержал давления и публично отрекся от своего титула. Это случилось при активном участии главы УФСИН по Омской области генерал-майора милиции Николая Папичева и начальника службы конвоирования местного управления ФСИН Кайрата Дюсенева.

В 2009 году приговор по делу Саши Белого отменили, он вышел на свободу и решил отомстить тем, кто взял над ним вверх. 17 мая 2010-го Кайрата Дюсенева забили палками, а 10 июня того же года генерал-майора Папичева настигли пули киллера на территории больницы №12 в Волгограде. А уже в начале июля в реке Вязьма на территории Ивановской области нашли самого Сашу Белого. Удушенный бывший вор в законе был упакован неизвестными в спальный мешок.

Расправа над отступником стала далеко не единственным подобным случаем на счету мощного ОПС Пичуги

Так, в 2005 году бандиты расправились с коммерсантом Игорем Николаевым — тот вовремя не вернул долг партнеру, которого крышевал вор в законе Владимир Вагин (Вагон). Николаева не спасло даже то, что он сотрудничал с людьми Пичуги и торговал оружием. 9 января бизнесмена расстреляли в его «Ниве» — мужчину с пробитыми легкими и серьезным повреждением позвоночника успели доставить в больницу, но месяц спустя его не стало.

Пичуга мог годами охотиться на своих противников

Следом за коммерсантом Николаевым «пичугинские» вынесли приговор смотрящему за городом Усинском Олегу Токмачеву (Токмачу), который на фоне конфликта с Пичугой решил выйти из ОПС босса.

Смотрящий за Усинском заявил Пичуге: «Мне с тобой не по пути — я авторитет и так имею, работаю сам на себя и никому не должен. В общаки отчислять не буду. У меня свой бизнес, жена, ребенок — начинаю новую жизнь» Светлана Коровченко старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми

В мае 2005 года киллер подстерег Токмача у его дома и застрелил. А 15 августа 2005-го та же участь постигла ранее судимого Максима Мишарина — подставного генерального директора фирмы по торговле металлами, которая принадлежала партнеру Пичуги Леониду Иванову. В начале того года Мишарина задержали по подозрению в мошенничестве за сделку, в которой он даже не участвовал.

Подставной гендиректор не растерялся: он почти сразу начал давать показания против Иванова и его людей, став крайне важным свидетелем для следствия. Тот факт, что Мишарина не отправили под арест, стал для него роковым: его нашли люди Пичуги, вывезли за город, напоили до беспамятства и пустили ему пулю в голову.

Фото: Дмитрий Беркут / РИА Новости

А осенью 2005 года «пичугинские» отправили на тот свет давнего врага своего босса — директора частного охранного предприятия (ЧОП) «Аргуз-Конфидент» Евгения Богдановича. В 1998-м в ходе драки он ударил Пичугина — страшное оскорбление для вора в законе — а затем и вовсе написал заявление в милицию. Все это обернулось для криминального авторитета уголовным делом, причем на суде он открыто угрожал Богдановичу.

Во время дачи показаний Пичугин выкрикнул: «Ты что, бессмертный? Ничего не боишься?» Светлана Коровченко старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми

Оскорбленный Пичуга долгих семь лет пытался добраться до Богдановича, который окружил себя телохранителями. В конце сентября 2005-го эта охота завершилась в Сыктывкаре: киллеры настигли директора ЧОП во дворе дома №191 по улице Карла Маркса.

Преступную империю Пичуги погубил один звонок

Началом конца для преступной империи Пичуги стало 9 мая 2010 года, когда был ограблен один из банкоматов Сыктывкара. Среди прочих к преступлению оказался причастен экс-спецназовец Рустам Амонов, некогда приближенный Саши Белого — после ограбления он исчез, его судьба долгое время оставалась неизвестной.

А в 2016 году в правоохранительные органы обратилась мать Амонова, которая сообщила, что накануне ей позвонила незнакомка со словами, что ее сына больше нет. Оперативники сумели вычислить звонившую, которой оказалась знакомая криминального авторитета Хадиса Азизова (Ломоно), работавшего на Пичугу.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Однажды Ломоно напился и раскрыл своей знакомой печальную судьбу Амонова, а та передала его рассказ матери Рустама.

В рассказе Азизова были подробности, которые не оставляли сомнений: с Амоновым действительно расправились Светлана Коровченко старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми

Как оказалось, уже после ограбления банкомата Амонов пытался отправить на тот свет участников бригады Ломоно, которых счел причастными к расправе над своим боссом Сашей Белым. Но экс-спецназовец лишь тяжело ранил в голову одного из бандитов, после чего был скручен сам. Его вывезли в лес, лишили жизни и закопали прямо на дороге для лесовозов.

А чтобы последнее пристанище Амонова не нашли, «пичугинские» укатали на этом месте колею.

Расплатой для вора в законе стал пожизненный срок

У следствия не нашлось оснований не верить знакомой Ломоно: они легко получили санкцию на обыск, и им внезапно улыбнулась удача. Прямо перед началом оперативных мероприятий к Ломоно прибыли активные участники группировки Пичуги.

Они на время спрятали свое оружие на ломоновских объектах в Сыктывкаре — станции техобслуживания на Октябрьском проспекте и под потолком ресторана «Узбекский дворик» на улице Димитрова.

Однако добычей оперативников стало не только оружие с отпечатками пальцев бандитов, но и множество документов о темных делах ОПС Пичуги

Брать главаря и его подручных решили после того, как в результате кропотливой двухнедельной работы удалось найти то, что осталось от экс-спецназовца Аминова — операция была проведена 17 февраля 2017 года одновременно в Сыктывкаре, Москве, Архангельской и Ивановской областях.

Вор в законе Юрий Пичугин (Пичуга) перед избранием меры пресечения в Сыктывкарском городском суде. 20 февраля 2017 года Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

В ходе расследования всплыли подробности еще одной расправы «пичугинских»: в начале осени 2012-го они устранили бывшего смотрящего за архангельским городом Котлас Александра Замятина. Отбыв срок, Замятин лишился покровительства Пичуги, решил создать свою ОПГ и вступил в конфликт с новым смотрящим Игорем Пармоном (Кот).

В итоге в сентябре 2012 года жизнь Замятина в его Mitsubishi Lancer оборвали пули киллеров

Перед судом Пичуга предстал вместе с 16 ближайшими подручными, включая Ломоно: оба криминальных авторитета в июне 2023 года получили пожизненные сроки. Их подельникам предстоит провести за решеткой от 7,5 до 24 лет колонии. Этот приговор поставил точку в истории самой мощной группировки севера России.

14 августа 2025 года Верховный суд Республики Коми вынес второй приговор Пичуге и Ломоно — их признали виновными в двух новых расправах. Кроме того, Пичуга как вор в законе был признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. По новому приговору он получил 18 лет колонии, а Ломоно — 11, что, впрочем, не сильно изменило их положение, как приговоренных к пожизненным срокам. Кроме того, обоих криминальных авторитетов оштрафовали на два миллиона рублей каждого. При этом не исключено, что и второй процесс для них не станет последним.

