«Эти люди нужны спецслужбам». Борьба за власть, разборки на Кавказе и ожидание перемен. Каким будет 2026 год для воровского мира?

Главред «Прайм Крайм» Харина: спецслужбы используют воров в законе в своих целях

2026 год в мире воров в законе начался с потери титула: нижегородские воры Андрей Гамлевский (Гамлет) и Сергей Разживин (Сека) при поддержке криминального авторитета Камо Сафаряна (Горьковского) раскороновали своего 49-летнего «коллегу» Алексея Назарова (Назар) — подобных событий не случалось давно. А перед самым новым годом впервые за много лет на публике появился лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой) — он побывал на прощании с авторитетным российским бизнесменом Виктором Авериным. О том, с чем столкнутся воры в законе в наступившем 2026 году, «Ленте.ру» рассказала главный редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Будущее воров в законе зависит от их лидера

Один из главных факторов, который сегодня стабилизирует преступный мир России, — это положение его лидера, вора в законе Шакро Молодого. По словам Лили Хариной, многое в 2026 году будет зависеть от того, насколько крепки будут позиции Шакро.

Шакро — заложник своего положения. Он и сам, может быть, не в восторге от многого из того, что происходит, но вынужден отыгрывать свою партию. Не все воры, с которыми ему приходится иметь дело в Москве, на 100 процентов его люди Лиля Харина главный редактор ИА «Прайм Крайм»

Как отмечает собеседница «Ленты.ру», среди воров в законе Шакро Молодой не считается всеобщим любимцем — во многом потому, что сосредоточил всю власть в своих руках. Тем, что один человек фактически решает все, недовольны многие криминальные авторитеты.

Многие откровенно ждут, когда Шакро «выйдет в тираж», надеясь на свою долю пирога, который сейчас целиком у него Лиля Харина главный редактор ИА «Прайм Крайм»

Подобные ожидания подкрепляются тем, что у 72-летнего Шакро Молодого есть проблемы со здоровьем, о которых говорили еще до того, как он освободился из исправительной колонии № 2 (ИК-2) в поселке Двубратский в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, где вор в законе отбыл почти десять лет за вымогательство (он вышел на свободу 29 марта 2024 года).

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Чтобы избежать лишнего внимания, криминального авторитета тайно вывезли из ИК-2 в кузове грузовой газели без опознавательных знаков Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. После освобождения Шакро ведет тихую жизнь, избегая внимания публики.

Известно, что он посещает целебные источники, а забота о здоровье стала для него одним из главных жизненных приоритетов. При этом вопрос, кто может стать потенциальным преемником лидера преступного мира России, пока остается открытым.

Преемником Шакро может стать бывший «вор номер один» в Москве

Одним из возможных конкурентов Шакро за титул лидера преступного мира России ранее называли вора в законе Бадри Когуашвили (Кутаисского). Его короновали еще в СССР, позже он получил известность в криминальных кругах всего постсоветского пространства.

Бадри Кутаисский отбывал наказание в Красноярске — местные колонии известны своим суровым режимом, — но выдержал все испытания, что еще больше подняло его авторитет. Долгое время он считался московским «вором в законе номер один», но минувшим летом Шакро фактически лишил его этого титула.

Несмотря на это конфликта между ними не случилось, Шакро и Бадри все еще достаточно мирно сосуществуют в Москве. А любые «кадровые назначения» по-прежнему зависят от тех, кто тасует колоду (имеются в виду сотрудники спецслужб — прим. «Ленты.ру») Лиля Харина главный редактор ИА «Прайм Крайм»

Вор в законе Бадри Когуашвили (Кутаисский) Фото: «Прайм Крайм»

Главные конфликты среди воров ожидаются на Кавказе

По словам Лили Хариной, главные конфликты воровского мира в 2026 году ожидаются на Кавказе. Там продолжается противостояние воров Рауля Барцбы (Пыза) и Тимура Капбы (Гули), которое уже запомнилось рядом крутых поворотов.

В июле 2025 года Пыза — лидер преступного мира одной из кавказских республик — устроил сходку на яхте. Он собрал местных криминальных авторитетов неподалеку от Сухума. На сходку без приглашения заявился Гули — молодой и дерзкий вор фактически бросил вызов Пызе. Их разговор на повышенных тонах едва не обернулся кровопролитием: Гули выхватил нож, но его быстро скрутили, избили и выбросили за борт в Черное море.

Вор в законе Рауль Барцба (Пыза) Кадр: «Прайм Крайм»

После это пострадавший долго проходил лечение в республиканской больнице. А в конце года, 11 ноября, под удар попал уже Пыза. На прощании с криминальным авторитетом Адлейбой некий киллер из заброшенного дома открыл огонь по траурной процессии. В результате несколько человек, включая Пызу, получили ранения.

Это покушение нельзя напрямую связывать с Гули, считает Лиля Харина, тем более что сам Пыза подозревает в организации этого преступления других лиц. Однако конфликт между ворами наверняка получит продолжение в этом году. Впрочем, нельзя исключать и противостояния на более высоком уровне.

Воровской мир консервативен. Главные игроки в нем все те же — Шакро, Лаша Шушанашвили (Руставский), Тариэл Ониани (Таро), Мераб Джангвеладзе (Сухумский). Если и будет что-то серьезное, то между ними или с их участием Лиля Харина главный редактор ИА «Прайм Крайм»

Спецслужбы продолжат использовать воров в своих целях

По мнению Лили Хариной, появления «свежей крови» среди воров в законе в 2026 году ожидать не стоит: с одной стороны, из-за консервативности их сообщества, с другой — из-за того, что в нем по-прежнему действует мораторий на новые коронации, введенный Шакро Молодым более десяти лет назад.

По логике Шакро, пока среди воров есть конфликты и они разрознены, новые коронации невозможны. К слову, раньше коронации приурочивали именно к разрешению конфликтов. Но нынешним конфликтам мирные развязки, судя по всему, пока не грозят, а значит, и полку воров не прибудет. То, как Шакро в одиночку гнет здесь свою линию, достойно внимания Лиля Харина главный редактор ИА «Прайм Крайм»

Полицейские осматривают место, откуда киллер вел огонь по траурной процессии на прощании с криминальным авторитетом Адлейбой Кадр: Telegram-канал «Sputnik Абхазия»

От когорты системных воров в законе, которых спецслужбы используют в своих целях, также не стоит ожидать новостей, способных изменить обстановку в преступном мире. «Эта горстка людей нужна спецслужбам лишь для поддержания порядка внутри самого воровского сообщества», — объясняет собеседница «Ленты.ру».

Это изначальная функция воров в законе, и они, несмотря на общую деградацию, ее успешно выполняют Лиля Харина главный редактор ИА «Прайм Крайм»

