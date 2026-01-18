Таганская группировка — одна из главных банд Москвы 1990-х. Как она работала на спецслужбы и помогла убить босса преступного мира?

«Лента.ру»: Таганская ОПГ работала на спецслужбы и помогла убить Деда Хасана

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и самым жестоким организованным преступным группировкам (ОПГ) 1990-х годов. Всего за несколько лет они стали одной из наиболее влиятельных сил, возникших на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, они проникали во все сферы жизни, решительно и жестоко устраняя преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла о создателе Орехово-медведковского оргпреступного сообщества (ОПС) Сергее Тимофееве по кличке Сильвестр, который стал лидером преступного мира Москвы, отправив на тот свет около 50 криминальных авторитетов. Сегодня наш рассказ — о Таганском ОПС, одной из главных группировок Москвы 1990-х, которая сотрудничала со спецслужбами и помогла организовать покушение на Аслана Усояна (Деда Хасана), российского вора в законе номер один.

Таганское ОПС основал вор в законе Япончик

Основателем первого состава Таганского ОПС считается вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик) — именно он в 1970-х годах объединил вокруг себя криминальные элементы и спортсменов Таганского района Москвы. Свои сходки таганские, как правило, устраивали в пельменной на Тулинской улице (ныне улица Сергия Радонежского).

Участники ОПС наживались на денежных потоках, связанных с застройкой столицы в преддверии Олимпиады-80. Кроме того, люди Япончика под видом милиционеров нередко грабили состоятельных горожан, среди которых было немало выходцев с Кавказа — это предсказуемо привело к конфликту с диаспорами.

Со временем Япончик стал идейным противником так называемых лаврушников — кавказских воров в законе. Этот курс продолжил молодой, но авторитетный вор в законе Андрей Исаев (Роспись), которого Япончик короновал в 1992 году. В том же году Роспись вместе с другим вором, Виктором Коледовым (Губа), устроил налет на ресторан «Каштан».

Вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик) Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Это заведение курировали представители Чеченской ОПГ. Некоторое время спустя таганские отправили на тот свет сразу нескольких кавказских криминальных авторитетов: такси, в котором они ехали, изрешетили из огнестрельного оружия неподалеку от гостиницы «Космос».

Месть не заставила себя долго ждать: весной 1993 года киллер подкараулил Исаева у его дома и выпустил в него полный магазин пистолета. Жизнь вору в законе спас бронежилет. Чуть позже другой ликвидатор выстрелил в Роспись из СВД и попал ему в живот, но врачам удалось спасти криминального авторитета.

Таганская группировка использовала приемы спецслужб

После второго покушения Роспись решил покинуть Россию, а его ближайший помощник Губа вскоре отошел от дел. Тогда у руля Таганского ОПС встала троица криминальных авторитетов — Александр Грабер (Саша Шмидт), Вячеслав Фроловский (Пыра) и Владимир Федин (Шил), которым активно помогал Игорь Жирноклеев.

Последний недолго пробыл на вторых ролях: в июне 1994 года киллеры расправились с трио главарей на улице Радио — и Жирноклеев занял их место. По версии следствия, к покушению на лидеров «таганских» было причастно Чеченское ОПС, поэтому Жирноклеев решил не рисковать и свел на нет конфликты с представителями кавказского криминала.

Жирноклеева и его людей не любили: их называли беспринципными источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Такой маневр стоил таганским их репутации в преступном мире, но Жирноклеева это ничуть не смутило: он просто сместил акценты, сосредоточившись на крышевании банков и крупных фирм, а также на заказных преступлениях. Все участники ОПС стали получать «зарплату» — минимум тысячу долларов в месяц.

Таганские выполняли поступавшие заказы максимально профессионально: Жирноклеев, который в свое время служил в спецназе ГРУ, среди прочего прекрасно разбирался в технике для слежки, которую его подручные покупали за рубежом. Право на такие закупки и легальное владение оружием им дало открытие своего частного охранного предприятия (ЧОП).

Фото: Шогин Александр / Фотохроника ТАСС

Вместе с открытием ЧОПа группировка получила возможность заключать официальные договоры с государственными структурами, включая спецслужбы, что приносило ОПС весьма неплохой доход. Услуги по слежке таганские оказывали и другим группировкам, собирая данные о целях для будущих покушений.

Кроме того, ОПС Жирноклеева готовило профессиональных телохранителей из людей с криминальным прошлым, которых из-за него нигде не брали на такую переподготовку. Тренировал их один из таганских, совладелец оптового рынка «Афганец» Сергей Скорняков. Отдельная бригада ОПС занималась рейдерскими захватами в Москве.

Лидер Таганского ОПС Игорь Жирноклеев (в центре) в Мосгорсуде Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В 1990-е штаб-квартирой группировки был ресторан «Закарпатские узоры» (в народе — «Шайба») в Ждановском (ныне Таганском) районе, но уже в начале нулевых люди Жирноклеева арендовали офис в самом модном на тот момент бизнес-центре Москвы-Сити «Башня 2000».

Для своей теневой деятельности таганские использовали поддельные документы сотрудников МВД, ФСБ и Минюста, а также удостоверения Союза ветеранов Афганистана. При этом сам Жирноклеев вместе с тремя помощниками в 2012-2020 годах получил более пяти миллионов рублей пенсии по фальшивым справкам.

Люди Жирноклеева пускали в ход паяльники

С теми, кто вставал у них на пути, таганские не церемонились: так, в январе 1995 года они отправили на тот свет владельца бутика брендовой одежды «Франком» Армена Аванесова, в бизнес которого ранее вложили 70 тысяч долларов. Он не смог вернуть эти деньги, так как неизвестные угнали следовавший из Европы в Москву грузовик с дорогостоящим товаром.

Выстрелы, ставшие летальными, произвел в бизнесмена киллер Олег Русанов, после чего Аванесова закопали на территории автосервиса в районе Люблинской улицы

Тренер бандитов-телохранителей Скорняков сам же стал их мишенью. Он вызвал гнев Жирноклеева тем, что обзавелся большими связями в преступном мире Москвы, задумал уйти от босса и взять под свой полный контроль рынок «Афганец». К расправе над предателем босс таганских привлек начальника одного из районных отделов милиции, который за восемь тысяч долларов отправил к Скорнякову своих подчиненных.

Фото: Мамонтов Сергей / ТАСС

Те в конце марта 2003 года задержали Сергея на территории рынка и привезли на расположенный неподалеку пустырь, где киллер Русанов молотком размозжил Скорнякову голову. Его закопали в чужой могиле на Ново-Люберецком кладбище.

А в начале 2004 года рядом с ночным клубом «Слава» (бывшим кинотеатром) на шоссе Энтузиастов тот же Русанов нанес летальные ножевые ранения коммерсанту Рощину — ранее он в драке за девушку лишил жизни одного из участников ОПС Жирноклеева.

Расправа над одним из таганских не могла остаться неотомщенной и безнаказанной. Это подорвало бы авторитет Жирноклеева

источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Еще более страшная участь постигла коммерсанта из Ярославля Алексея Покровского — тот в 2003 году уговорил Жирноклеева вложить в его бизнес весь общак ОПС — три миллиона долларов. При этом сделку совершили без ведома главного казначея и финансиста таганских Григория Рабиновича.

Когда Рабинович узнал об этом, он пришел в ужас, поняв, что Покровский воспользовался мошеннической схемой. В итоге коммерсанта захватили и стали выбивать из него данные о судьбе общака группировки. Вернуть удалось лишь 600 тысяч долларов, и участь Покровского была предрешена.

Покровского начали жестоко пытать, требуя возврата всей суммы. В конце концов его не стало из-за термического ожога прямой кишки, причиной которого стал паяльник, который таганские засунули в промежность жертвы и оставили там Галина Баландина государственный обвинитель по делу Таганского ОПС

Таганские помогли с покушением на Деда Хасана

В феврале 2008 года люди Жирноклеева отправили на тот свет бизнесмена Журавлева — гендиректора компании «Роспищепром», здание которой подверглось рейдерскому захвату со стороны таганских. Журавлев пытался отстоять свою фирму и обращался за помощью в правоохранительные органы, но его жизнь унес удар куском трубы по голове, нанесенный участником ОПС Борисом Третьяком — тот подкараулил коммерсанта у его дома на Новочеремушкинской улице.

Фото: Мошков Николай / ТАСС

В феврале 2009 года та же участь постигла юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка. Бандиты вынесли юристу приговор, поскольку тот раз за разом успешно доказывал в суде, что Жирноклеев со своей командой нелегально вошли в состав акционеров «Москвы». Тогда босс таганских отправил к Бралюку своего подручного Сергея Щукарева.

Когда Бралюк поднимался по лестнице, Щукарев нанес ему удары в левую сторону головы и похитил личные вещи, имитируя ограбление Галина Баландина государственный обвинитель по делу Таганского ОПС

Последней, чью жизнь успели забрать люди Жирноклеева, стала коллега Бралюка юрист Наталья Вавилина, расправа над которой привела к разгрому Таганского ОПС. Вавилина была адвокатом сына одного из участников группировки, Мищенко, но не смогла помочь молодому человеку и проиграла процесс.

Юрист не согласилась вернуть гонорар по требованию Мищенко — и это решение стало для нее роковым. 26 апреля 2017 года киллер таганских Марат Янбухтин расстрелял Вавилину в подъезде ее дома на Алтуфьевском шоссе, но попал в объективы уличных камер видеонаблюдения.

Участники Таганского ОПС перед оглашением приговора в Мосгорсуде Фото: Мосгорсуд / ТАСС

Благодаря этому сотрудники правоохранительных органов сумели оперативно установить личность ликвидатора, а через него выйти и на подельников Янбухтина в Таганском ОПС. Один за другим были задержаны и арестованы все подручные Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича, сами они тоже не избежали камер СИЗО.

На суде гособвинению удалось доказать, что таганские активно помогали лаврушникам — кавказским криминальным авторитетам — в подготовке покушения на знаменитого вора в законе Аслана Усояна (Деда Хасана) — лидера преступного мира России. Участники ОПС следили за Усояном и снабдили киллера автоматом АС-2 «Вал» калибра 9 миллиметров.

Сотрудники скорой помощи у приемного отделения Боткинской больницы, где скончался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан) Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Именно из этого оружия 16 января 2013 года был застрелен легендарный вор в законе.

***

26 июня 2024 года в камере СИЗО от острой сердечно-сосудистой недостаточности окончил свои дни Григорий Рабинович. Однако его родственники потребовали продолжения суда — они считали, что его оправдают, и надеялись обелить его имя. В конце марта 2025 года участников Таганского ОПС признали виновными по целому ряду статей УК РСФСР и УК РФ.

Главарь группировки Игорь Жирноклеев получил 25 лет колонии строгого режима. Его подручным предстоит провести за решеткой от 19 до 25 лет. Григория Рабиновича посмертно признали виновным в многочисленных преступлениях ОПС. Этот приговор подтвердили вышестоящие суды.

