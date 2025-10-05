Разыскиваемый 25 лет киллер Ореховской ОПГ Макаров звонит экс-подельникам

«Лента.ру» начинает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам 1990-х годов. За считанные годы они стали одной из самых влиятельных сил на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, ОПГ проникали во все сферы жизни, жестоко устраняя любые преграды на своем пути. Наш первый рассказ — про Ореховское организованное преступное сообщество (ОПС): созданное новгородским трактористом Сергеем Тимофеевым по кличке Сильвестр, оно быстро стало одной из самых мощных преступных группировок на всем постсоветском пространстве, но всего одна ошибка главарей привела к ее краху.

Новгородский тракторист возглавил преступный мир Москвы

Уроженец Новгородской области Сергей Тимофеев впервые попал в Москву осенью 1973 года во время призыва в армию — его распределили в одну из элитных подмосковных дивизий. После демобилизации он устроился на работу трактористом в Главмосстрой: в то время столица готовилась к Олимпиаде-80 и срочно требовались рабочие руки.

От Главмосстроя Тимофеев получил комнату в общежитии на Шипиловской улице (район Орехово-Борисово Северное). В 1978 году он женился: у пары родились двое детей и в начале 1980-х семья получила квартиру.

А после Олимпиады-80 Тимофеев устроился на подработку спортивным инструктором в том же Главмосстрое

Когда страну стало лихорадить в последние годы существования Советского Союза, Тимофееву очень пригодились многочисленные знакомства среди спортсменов-любителей. Он стал собирать вокруг себя крепких и беспринципных молодых людей, готовых ради наживы пойти если не на все, то на многое.

Подручные Тимофеева дали ему кличку Сильвестр — появилась она так: в то время был невероятно популярен фильм «Рэмбо» с голливудским актером Сильвестром Сталлоне в главной роли. И в Орехово-Борисово шутили: конечно, Сталлоне крутой и мощный, но против Иваныча (Тимофеева) ему не устоять.

С началом частного бизнеса в стране подручные Тимофеева одними из первых занялись откровенным рэкетом

Они обложили данью сначала торговцев овощами и фруктами, а затем и наперсточников — уличных мошенников, которые за игрой в наперстки обманывали москвичей.

Следом подручные Тимофеева стали обирать сначала мелких коммерсантов, а затем и «крышевать» крупные фирмы вместе с кооперативами по продаже бытовой техники, компьютеров и других товаров. Тех, кто пытался сопротивляться, бандиты избивали, пытали раскаленными утюгами и паяльниками, а также угрожали их детям.

Сергей Тимофеев (Сильвестр) Кадр: фильм «Советские мафии. Демон перестройки»

Внутри своей группировки Сильвестр установил железную дисциплину — суровыми наказаниями карались даже малейшие провинности. Следил главарь и за внешним видом своих бойцов: по его указанию те сводили татуировки, меняли золотые коронки на зубах на металлокерамику, а также отказывались от массивных золотых цепей.

На смену их спортивным костюмам приходили пиджаки и галстуки, добавлявшие представительности

К середине 1990-х ОПС Сильвестра контролировала как минимум 30 банков, десятки крупных фирм и казино, сотни магазинов, ресторанов и автосалонов, а также все ключевые рынки Москвы. При этом альянс с влиятельной Солнцевской ОПГ еще больше укрепил позиции людей Тимофеева.

Гибель Сильвестра привела к войне внутри Ореховского ОПС

Стремясь к вершинам преступного мира, Сильвестр нажил себе опасных врагов, одним из которых был вор в законе и лидер Бауманской ОПГ Валерий Длугач (Глобус). Причиной вражды между Тимофеевым и Длугачем стало желание обоих контролировать популярный ночной клуб «Арлекино» на Красной Пресне.

В апреле 1993 года рядом с дискотекой «У ЛИС'Са» Глобуса ликвидировал штатный киллер «ореховских» Александр Солоник (Саша Македонский).

Следом люди Сильвестра отправили на тот свет криминального авторитета Виктора Когана (Моню)

Известнейший советский спортсмен и председатель Фонда поддержки спортсменов имени Льва Яшина Отари Квантришвили также перешел дорогу Тимофееву, поскольку имел свои виды на место серого кардинала преступного мира Москвы. Его жизнь в апреле 1994 года оборвали выстрелы другого знаменитого киллера Ореховского ОПС — Алексея Шерстобитова (Леши Солдата).

Однако уже в сентябре того же 1994 года не стало и самого Сильвестра — его Mercedes взлетел на воздух в центре Москвы. После этого по иерархии место Тимофеева заняли Сергей Ананьевский (Культик), Сергей Володин (Дракон) и Николай Ветошкин (Витоха) — лидеры наиболее крупных бригад, входивших в империю Сильвестра.

Взорванный Mercedes Сергея Тимофеева (Сильвестра) Кадр: фильм «Советские мафии. Демон перестройки»

По своим качествам Культик походил на Тимофеева и пользовался непререкаемым авторитетом среди «братвы». Однако своего друга он пережил всего на 1,5 года — весной 1996 года пули киллера настигли его неподалеку от здания посольства США. Спустя три недели та же участь постигла и Володина.

А когда в 1998 году в ходе бандитских войн не стало и Николая Ветошкина, Ореховско-медведковское ОПС возглавили Сергей Буторин (Ося) и Дмитрий Белкин (Белок) — бандиты с весьма лихим нравом.

Сергей Буторин (Ося) Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Буторин в 1990-е годы был судим за разбойное нападение на столичного коллекционера антиквариата. При этом преступление заказал другой коллекционер, который хотел заполучить у первого отдельные раритеты. Но этому желанию не суждено было исполниться: заказчика нашли повешенным.

Не менее жестоким был и второй лидер «ореховских», Дмитрий Белкин

Он никогда дважды не требовал от коммерсантов платить ему дань — первый же отказ становился для них приговором. Понимая, что противостояние с Буториным станет для него роковым, Белкин признал Осю своим боссом, а тот взамен отдал ему в безраздельное владение несколько районов и, в первую очередь, подмосковный Одинцово.

Там Белкин собирал дань с коммерсантов и ликвидировал всех тех, кто вставал на пути его группировки.

«Ореховские» с новыми главарями стали действовать жестче

Став во главе Ореховско-медведковского ОПС, Сергей Буторин сделал дисциплину внутри группировки еще жестче: теперь бандиты могли отправиться на тот свет за употребление спиртного и наркотиков, критику главаря или попытку отойти от дел. Именно такая участь постигла провинившегося участника ОПС Руслана Курбанова.

Его заманили на дачу, расправились с ним, а затем киллер Александр Пустовалов (Саша Солдат) расчленил тело — «разобрал на конструктор».

Между тем в ближайшее окружение Буторина вошли выходцы из Медведковской ОПГ, братья Андрей и Олег Пылевы (Пыли)

Вести дела они предпочитали по принципу «чем нас будет меньше, тем больше денег нам достанется». В 1995 году они решили избавиться от бывшего босса и экс-сотрудника КГБ Григория Гусятинского (Гриши Северного) — тот осел в Киеве, где с ним расправился отправленный Пылями Леша Солдат.

Следом по приказу Андрея Пылева (Карлика) в Греции в январе 1997 года бригада ликвидаторов во главе с Сашей Солдатом отправила на тот свет киллера Сашу Македонского, которого заподозрили в том, что он собирался расправиться с лидерами «ореховских».

Олег Пылев (Саныч) Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В том же месяце пуля Леши Солдата оборвала жизнь еще одного противника братьев Пылевых — соучредителя сети «Ростикс» и директора стрип-клуба «Доллс» Иосифа Глоцера. Однако столь жесткой тактикой лидеры Ореховского ОПС привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов.

Понимая, что над ним сгущаются тучи, Буторин решил инсценировать свой уход из жизни, сменил внешность при помощи пластического хирурга и уехал в Испанию

Вместо него в России остались братья Пылевы, темные дела которых активно расследовал старший следователь военной прокуратуры Юрий Керезь.

Именно он возбудил в отношении «ореховских» уголовное дело сначала по статьям о вымогательствах и расправах, а затем и одно из первых в стране дел по статье 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ. Бандиты пытались запугать Керезя, но это не удалось.

Расправа над следователем обернулась разгромом Ореховского ОПС

Когда лидеры «ореховских» поняли, что остановить Керезя не удастся, они отправили к нему киллера Олега Пронина (Аль Капоне). Тот под видом бомжа несколько дней провел во дворе дома, где жил следователь, а затем 20 октября 1998 года улучил момент и несколько раз выстрелил в Керезя — его ранения стали летальными.

«Ореховские» надеялись, что расправа над Юрием помешает расследованию — но вышло совсем иначе. Коллеги Керезя поклялись во что бы ты ни стало отомстить бандитам и действительно сдержали свое слово: в 1999 году начались первые задержания.

В сентябре после неудачного июньского покушения заговорил Александр Таранцев, глава корпорации «Русское золото», созданной Ореховским ОПС

А 19 ноября был задержан киллер Пустовалов, который начал давать показания, рассказывая о многочисленных расправах.

Уже в 2001 году большинство бригад, входивших в Орехово-медведковское ОПС, были разгромлены и начались судебные процессы. В 2005, 2008 и 2011 годах основная масса «ореховских» выслушала свои приговоры, но их лидеры продолжали скрываться за границей.

В 2011 году Сергея Буторина задержали в Испании и экстрадировали в Россию

Во время следствия он от всего отказывался, но после предъявления обвинения в окончательной редакции внезапно заговорил и стал давать подробнейшие показания об истории Ореховской, Медведковской, Солнцевской, Измайловской группировок и даже рисовал схемы взаимодействия преступных кланов Москвы.

Но это Осю не спасло — его и Олега Пылева (Саныча) суд приговорил к пожизненному лишению свободы, Андрей Пылев получил 21 год колонии. Десять участников Ореховского ОПС рангом пониже получили от пяти до 25 лет колонии. В 2014 году настал черед киллера Пронина (24 года колонии) и Дмитрия Белкина, получившего пожизненный срок.

Дмитрий Белкин (Белок) Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В 2017 году в руках сотрудников правоохранительных органов оказался киллер «ореховских» Александр Шарапов, скрывавшийся в Волгоградской области — три года спустя за свои преступления он получил 15 лет лишения свободы.

В том же 2017 году другой ликвидатор ОПС, Игорь Сосновский (Чипит), был приговорен к 18 годам и восьми месяцам заключения за 16 расправ и пять покушений — избежать пожизненного он смог, так как заключил сделку со следствием. Его напарник Сергей Фролов (Болтон) со следствием сотрудничать не стал и в июле 2023 года был приговорен к пожизненному сроку.

***

Всего по уголовным делам о преступлениях Ореховского ОПС был вынесен 41 приговор, по которым участники группировки суммарно получили 1 087 лет лишения свободы, не считая пяти пожизненных сроков. Причем к октябрю 2025 года почти все осужденные искупили свою вину и освободились. На зоне остается легендарный киллер Алексей Шерстобитов, который пишет книги и недавно развелся со своей женой.

Между тем в розыске уже больше 25 лет находится Владислав Макаров — бывший офицер Центрального РУБОП, переметнувшийся к «ореховским» и ставший их киллером. Он до сих пор выходит на связь со своими товарищами, но задержать его не удается.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru