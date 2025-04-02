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09:59, 2 апреля 2025Экономика

В Госдуме захотели надавить на ЦБ по одному вопросу

Депутат Аксаков: Снижение ключевой ставки станет одной из тем обсуждений с ЦБ
Анатолий Акулов (редактор)
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутатов Госдумы (ГД) беспокоит ситуация с продолжительным сохранением ключевой ставки на рекордно высоком уровне. Об этом заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что вопрос снижения ключевой ставки станет одной из главных тем предстоящих обсуждений с представителями Центробанка (ЦБ), переговоры намечены на четверг, 3 апреля. Парламентарии хотят надавить на регулятор в этом вопросе и считают целесообразным начало постепенного ослабления денежно-кредитной политики регулятора. «Депутатов интересует ситуация с ключевой ставкой. Поэтому вопрос будет возникать по поводу снижения ключевой ставки», — пояснил Аксаков.

Еще одной темой обсуждений станет проблема трансграничных расчетов. Депутаты хотят узнать у ЦБ, каким образом руководство регулятора намерено решать возникающие трудности с проведением операций за рубежом на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны западных стран, резюмировал глава думского комитета.

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Жесткая денежно-кредитная политика регулятора вызывает вопросы у ряда депутатов ГД не первый месяц. Ключевая ставка находится на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых с октября 2024 года. Руководство ЦБ сохраняло эту планку по итогам трех последних заседания совета директоров. На этом фоне в конце прошлого года в ГД были внесены два законопроекта, направленных на ограничения полномочий регулятора.

Одна из инициатив подразумевала возможность парламентариям (не менее одной пятой от числа всех депутатов) направлять в адрес президента обращение о целесообразности досрочного освобождения от должности главы ЦБ. Другая предполагала наделить правом утверждать и отклонять основные направления денежно-кредитной политики (ДКП) и в случае отклонения обязать ЦБ вносить обновленную редакцию в двухнедельный срок. Однако оба предложения не вызвали одобрения со стороны правительства. В кабмине сочли их противоречащими основным положениям действующей в стране Конституции. Эти поправки нарушают принцип независимости ЦБ, подчеркивалось в итоговом отзыве правительства.

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