В Европе оценили способность ЕС компенсировать Украине военные поставки США

Глава МИД Литвы Будрис: ЕС и Киев должны больше сотрудничать в оборонной сфере

Сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и Украиной в сфере оборонной промышленности должно увеличиваться. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью «РБК-Украина».

«Мы должны больше сотрудничать между ЕС и Украиной, как будущим членом [Европейского Союза], в оборонной промышленности», — сказал политик.

По словам министра, Литва уже инвестирует в оборонную промышленность Украины. Он также сообщил о поисках проектов для сотрудничества между украинскими и литовскими компаниями. Будрис убежден, что собственное производство поможет устранить пробелы в производствах между Украиной и Европой.

Ранее глава МИД Литвы призвал европейские страны начать увеличивать свои расходы на оборону. Он отметил, что Литва усилила свою оборонную промышленность, но не все государства Европы последовали ее примеру.