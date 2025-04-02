В МИД заявили о незаинтересованности в заморозке конфликта на Украине

Мирошник: Россия не заинтересована в заморозке конфликта на Украине

Россия не заинтересована в заморозке украинского конфликта, а надеется на системное урегулирование. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Россия не заинтересована в заморозке конфликта. За заморозкой последует эскалация. Россия заинтересована в системном урегулировании», — рассказал Мирошник.

По его словам, Москву интересует снятие основных проблем, включая токсичность Украины, которая превратилась в угрозу граничащим с ней странам. Он добавил, что на данный момент существуют два варианта развития событий: продолжение боевых действий или выход на дипломатический трек системного урегулирования.

Ранее Мирошник заявил, что Киев изменил риторику под давлением США, однако ситуация на земле не изменилась, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по российским энергетическим объектам.