В НАТО раскрыли планы США по выводу войск из Европы

Генсек НАТО Рютте: США не рассматривают вывод войск из Европы

США не рассматривают вывод войск из Европы даже на фоне возможного военного столкновения с Китаем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«США полностью привержены [участию в] НАТО, речь о выводе их войск из Европы не идет», — раскрыл американские планы глава Североатлантического альянса.

Рютте обратил внимание, что военное планирование осуществляется на случай «самых разных ситуаций».

2 марта газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих, что станет «настоящим кошмаром для европейской безопасности». Отмечается, что европейские лидеры хотят иметь гарантии того, что если какое-то сокращение американского контингента действительно произойдет, то это не станет результатом переговоров Вашингтона и Москвы.

