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16:31, 2 апреля 2025Мир

В Польше назвали причину отказа от отправки войск на Украину

Сикорский: Польша не будет отправлять миротворцев на Украину из-за России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша не будет отправлять миротворцев на Украину из-за того, что якобы этим может воспользоваться Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радио RMF FM.

«Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить [украинские территории]. (...) Мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента», — сказал он.

Сикорский также подчеркнул, что позиция Польши по этому вопросу останется неизменной даже после президентских выборов в этом году.

19 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину, поскольку у нее есть свои контингенты в других странах.

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