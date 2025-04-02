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10:49, 2 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе задержали называющую себя праправнучкой Николая II женщину

В Москве задержали называющую себя праправнучкой Николая II женщину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница Светланы Вислобоковой во «ВКонтакте»

В Москве задержали называющую себя праправнучкой Николая II женщину. Об этом сообщает Baza.

Возбуждено уголовное дело по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным канала, 52-летняя Светлана Вислобокова ведет Telegram-канал, в котором обсуждает российскую власть, евреев и мировую геополитику. Именно за эти посты ее и задержали. С августа 2023 года она не менее восьми раз в своем канале призывала совершать насилие над евреями, иудеями и теми, кто их поддерживает. Также призывала отобрать у них имущество и лишить регалий.

Вислобокова представляется как «историк, профессор, русский интеллектуальный лидер для глобальной политики от Рода государства мира от России, универсальный процессуальный лидер и праправнучка Николая II».

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянину вынесли приговор за призывы к экстремизму.

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