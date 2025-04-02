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22:52, 2 апреля 2025Мир

США захотели смягчить напряженность после слов Трампа о Путине

Bloomberg: США хотят смягчить напряженность после высказываний Трампа о Путине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Foster / Reuters

Соединенные Штаты хотят «смягчить напряженность» после высказываний американского президента Дональда Трампа о том, что он был «очень зол» из-за слов главы России Владимира Путина об Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ожидается, что спецпосланник США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. Это попытка сгладить напряженность после того, как президент Дональд Трамп выразил недовольство своим коллегой Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Ранее телеканал CNN сообщил о прибытии главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

До этого Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за высказываний Путина о властях Украины и лидере страны Владимире Зеленском.

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