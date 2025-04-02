В телефоне наемника ВСУ нашли кадры боя с российским беспилотником

РИА Новости: ВС РФ нашли в телефоне наемника ВСУ кадры боя с российским БПЛА

Кадры боя украинских военных против российских беспилотников нашли в трофейном смартфоне иностранного наемника, служившего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Ролики с захваченным смартфоном иностранного наемника, а также найденные в нем кадры боя, передали в распоряжение журналистов. «В памяти найденного телефона сохранилось видео — попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА», — сказал источник из силового ведомства.

Ранее воюющий за ВСУ британский наемник Гарри Роу пожаловался на прохлаждающихся в кафе коллег, которые не стремятся участвовать в боевых действиях. Роу также подчеркнул, что считает таких людей «крикунами».