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19:06, 2 апреля 2025Россия

Власти российского региона обратились к его жителям после обнаружения обломков дрона

Правительство Калужской области заявило об обнаружении обломков беспилотника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кировском районе Калужской области обнаружены обломки беспилотника самолетного типа, уничтоженного средствами противовоздушной обороны во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило региональное правительство в Telegram.

В сообщении подчеркивается, что на месте работает оперативная группа. Информация о пострадавших и последствиях на земле не приводится.

Местные власти также обратились к жителям региона с просьбой быть внимательными и при обнаружении фрагментов беспилотника не приближаться к ним, а сразу звонить в службу 112.

О том, что в Калужской области сбиты беспилотники ВСУ, ранее сообщало Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, в ночь на 31 марта над регионом уничтожили 24 дрона. Губернатор региона Владислав Шапша тогда предварительно заявлял об отсутствии пострадавших и разрушений.

ЖЗЛ
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