ТАСС: ВС РФ уничтожили пытавшихся отступить из Басовки морпехов ВСУ

Российские войска благодаря комбинированным ударам уничтожили несколько групп морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся отступить из Басовки в Сумской области. О том, как Вооруженные силы России пресекли отступление украинских военных, ТАСС рассказали источники в силовых структурах.

«Из Басовки попыталось сбежать несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты, по которым было нанесено комплексное огневое поражение. Противник с потерями продолжает отступать из населенного пункта», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ВСУ пытаются контратаковать в Сумской области, но три последние попытки прорыва в районе Веселовки с использованием бронемашин оказались безуспешны для украинских военных.

Ранее российские войска уничтожили в поселке Краснополье Сумской области укрывшуюся в Доме культуры группу бойцов ВСУ. По словам координатора николаевского подполья, в результате удара было ликвидировано 17 бойцов ВСУ, включая одного подполковника.