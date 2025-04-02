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10:08, 2 апреля 2025Мир

Захарова раскритиковала образование Бербок

Захарова: Бербок не хватит образования для поста председателя ГА ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Сложно представить, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок хватит профессионализма и знаний для занятия поста председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мне даже страшно представить, как Генеральной Ассамблеей ООН целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Бербок возглавила МИД Германии случайно, не имея соответствующих профессиональных знаний, образования и опыта. Она также напомнила, что немецкий министр является внучкой офицера вермахта и при этом неоднократно заявляла, что гордится своим дедом.

Ранее стало известно, что Германия намерена выдвинуть кандидатуру Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 год.

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