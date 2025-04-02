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16:51, 2 апреля 2025Россия

Жители Курской области рассказали подробности о трех волнах ночных атак украинских дронов

РИА Новости: Ночная атака ВСУ на Курскую область состояла из трех волн
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ночная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область состояла из трех волн. Подробности ударов украинских дронов по российскому приграничью рассказали жители села Маршала Жукова, передает РИА Новости.

«Было три волны. Началось где-то около 12 часов ночи, потом был перерыв 10-15 минут, затем атака возобновилась. А в начале третьего [часа ночи] начались удары реактивных беспилотников — были жуткие звуки», — вспомнила одна из жительниц поселка Татьяна.

По словам других очевидцев, беспилотники летели один за другим. «Мы видели, как они летели и горели здесь, вдоль дороги, которая идет на Курск», — рассказала агентству Алла Рыбкина.

Один из дронов упал рядом с домом одного из собеседников издания. По его словам, в доме выбило стекла от взрывной волны. «Беспилотник летел — жужжал, как мопед. Потом раздался взрыв, стекла вылетели, а напротив, на посадке, началось возгорание, которое затем потухло», — рассказал местный житель Олег.

Ранее сообщалось, что ВСУ активизировались в курском приграничье в ночь на вторник, 2 апреля, и начали применять беспилотники «Баба-Яга» с самодельными взрывными устройствами или минами. Врио главы российского региона Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки повреждения получили несколько домов и автомобилей, но обошлось без жертв.

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