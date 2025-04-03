Аналитик назвал условия роста курса доллара до 100 рублей

Аналитик Шнейдерман: Доллар может вырасти до 100 рублей при мягкой политике ЦБ

Курс доллара может подняться до 100 рублей. Условия возможного падения рубля назвал глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в интервью агентству «Прайм».

По его словам, помешать укреплению рубля может мягкая политика Центробанка РФ. На это указывают как снижение деловой активности в обрабатывающем секторе, так и замедление темпов роста промышленного производства. При этом к росту курса доллара могут привести и политические причины.

«Возврат к 100 рублям за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель», — отметил аналитик.

Ранее экономист Александр Разуваев оценил возможность роста курса доллара до 100 рублей. По его словам, на курс влияет и геополитика, и стоимость нефти, однако российскому бюджету нужен более слабый рубль, и постепенно он будет снижаться.