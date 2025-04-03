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15:30, 3 апреля 2025Наука и техника

Atlas V запустит свою самую тяжелую полезную нагрузку

Amazon: Ракета Atlas V запустит самую тяжелую полезную нагрузку за свою историю
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Тяжелая ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) в ходе миссии KA-01 запустит самую тяжелую полезную нагрузку за свою историю. Об этом со ссылкой на компанию Amazon сообщает издание SpaceNews.

По данным американской компании, в ходе миссии KA-01, предполагающей запуск 27 спутников Kuiper, будет использоваться самая мощная конфигурация носителя, включающая пять твердотопливных ускорителей.

В марте издание со ссылкой на гендиректора ULA Тори Бруно сообщило, что компаеия готовится запустить несколько тяжелых ракет Vulcan Centaur в 2025 году.

В октябре 2024-го SpaceNews рассказало, что американская компания в 2025 году запланировала запустить 20 тяжелых ракет Atlas V и Vulcan Centaur.

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