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11:47, 3 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали категории претендующих на бесплатное жилье граждан

Депутат Бессараб: Часть многодетных семей имеет право на бесплатное жилье
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России право на обеспечение жильем имеют многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Категории претендующих на бесплатную жилплощадь граждан депутат назвала в разговоре с «Лентой.ру».

У нас по законодательству Российской Федерации под категории лиц, имеющих право на обеспечение жильем, попадают в том числе многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Уточняется, что на бесплатную площадь могут претендовать многодетные семьи, признанные малоимущими.

«Сегодня та задача, которая стоит перед регионами, зачастую связана именно с определением приоритетности. Поэтому сегодня Минстрой России предлагает сформировать единый реестр очередников с тем, чтобы он был прозрачен и понятен на всех уровнях», — отметила Бессараб.

По мнению парламентария, нужно возвращаться к той истории, когда специалист, приезжая работать в село, деревню, имел право на получение специализированного жилья.

«Перед нами стоят огромные задачи, которые предстоят еще решать как минимум в ближайшее десятилетие», — заключила она.

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Ранее члены партии «Справедливая Россия — За правду» предложили обеспечивать жильем ветеранов специальной военной операции (СВО), получивших инвалидность первой группы.

В феврале депутат Госдумы Виталий Милонов предложил бесплатно давать многодетным семьям дома вместо квартир. Он также уточнил, что при распределении жилья нужно учитывать не только численность семьи, но и ее статус и время проживания в стране.

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