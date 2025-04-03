Дело экс-сотрудников Минобороны о получении миллионных взяток рассмотрят в особом порядке

Суд рассмотрит в особом порядке дело экс-сотрудников Минобороны РФ о взятках

Суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении бывших сотрудников Минобороны России Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении миллионных взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом дело рассмотрят по упрощенной процедуре судопроизводства, а решение будет вынесено, не опираясь в судебном заседании на собранные доказательства.

Ранее сообщалось, что Чекмазов и Фомин полностью признали вину.

По версии следствия, в 2016 и 2022 годах ведомство и «Оборонтест» заключили два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. С июня 2023 года по 3 сентября 2024 года Чекмазов и Фомин получили от замгендиректора фирмы Александра Сухарева взятки на общую сумму 16 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтрактов.