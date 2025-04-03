Дочь Тома Хэнкса рассказала о съевшем девочку дедушке-насильнике

Дочь американского актера Тома Хэнкса, журналистка Элизабет Энн Хэнкс рассказала, что ее дедушка по материнской линии якобы был насильником и съел ребенка. Отрывки из ее мемуаров приводит издание People.
По словам Элизабет, она разбирала вещи своей матери Сьюзан Диллингем и нашла ее личный дневник. Среди хаотичных, не датированных записей девушка обнаружила описание ужасного преступления отца Сьюзан. Будучи ребенком, она якобы стала свидетелем того, что Джон Рэймонд Диллингем являлся насильником, убийцей и каннибалом.
Элизабет попыталась выяснить, было ли это правдой, но не смогла найти ни доказательств, ни опровержений. Известно, что первая жена Тома Хэнкса Сьюзан боролась с психическим заболеванием, ее не стало в 2002 году в возрасте 49 лет.
Ранее сообщалось, что Том Хэнкс покинул США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Актер рассказал, что находится в «далеком, неизвестном месте» с прекрасным видом на «что-то, что точно не Америка».