Дочь Тома Хэнкса рассказала о съевшем девочку дедушке-насильнике

Дочь актера Тома Хэнкса Элизабет Энн сообщила, что ее дедушка съел ребенка

Дочь американского актера Тома Хэнкса, журналистка Элизабет Энн Хэнкс рассказала, что ее дедушка по материнской линии якобы был насильником и съел ребенка. Отрывки из ее мемуаров приводит издание People.

По словам Элизабет, она разбирала вещи своей матери Сьюзан Диллингем и нашла ее личный дневник. Среди хаотичных, не датированных записей девушка обнаружила описание ужасного преступления отца Сьюзан. Будучи ребенком, она якобы стала свидетелем того, что Джон Рэймонд Диллингем являлся насильником, убийцей и каннибалом.

Элизабет попыталась выяснить, было ли это правдой, но не смогла найти ни доказательств, ни опровержений. Известно, что первая жена Тома Хэнкса Сьюзан боролась с психическим заболеванием, ее не стало в 2002 году в возрасте 49 лет.

Ранее сообщалось, что Том Хэнкс покинул США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Актер рассказал, что находится в «далеком, неизвестном месте» с прекрасным видом на «что-то, что точно не Америка».