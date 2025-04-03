Экс-главу Минюста Коновалова выдвинули на пост судьи Конституционного суда

В Совфеде обсудят кандидатуру Коновалова на пост судьи КС 15 апреля

Полпреда главы государства в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова, занимавшего должность главы Минюста страны с 2008 по 2020 годы, выдвинули на пост судьи Конституционного суда. В Совфеде его кандидатуру обсудят 15 апреля, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«3 апреля 2025 года в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации Коновалова Александра Владимировича», — заявил парламентарий.

По его словам, представленные президентом страны Владимиром Путиным кандидаты обычно обсуждаются профильным комитетом Совфеда, после чего готовится заключение. Он добавил, что каждый судья Конституционного суда получает свою должность в индивидуальном порядке и в результате тайного голосования.

Ранее не стало заместителя председателя Конституционного суда (КС) России Сергея Маврина. Он занимал свою должность с 2005 года.