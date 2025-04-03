Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 3 апреля 2025Россия

Экс-главу Минюста Коновалова выдвинули на пост судьи Конституционного суда

В Совфеде обсудят кандидатуру Коновалова на пост судьи КС 15 апреля
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Полпреда главы государства в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова, занимавшего должность главы Минюста страны с 2008 по 2020 годы, выдвинули на пост судьи Конституционного суда. В Совфеде его кандидатуру обсудят 15 апреля, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«3 апреля 2025 года в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации Коновалова Александра Владимировича», — заявил парламентарий.

По его словам, представленные президентом страны Владимиром Путиным кандидаты обычно обсуждаются профильным комитетом Совфеда, после чего готовится заключение. Он добавил, что каждый судья Конституционного суда получает свою должность в индивидуальном порядке и в результате тайного голосования.

Ранее не стало заместителя председателя Конституционного суда (КС) России Сергея Маврина. Он занимал свою должность с 2005 года.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    Российские подростки сбежали из реабилитационного центра

    Лавров раскрыл роль Киева в дестабилизации Африки

    Для готовившего теракты в отношении российских офицеров украинца запросили 18 лет

    Главу российского предприятия ОПК арестовали за злоупотребления на гособоронзаказе

    ФАС назвал цену билета на ВСМ Москва — Петербург конкурентной

    В России отреагировали на окончательное решение США по НАТО

    Живущую в Испании телеведущую Лазареву настигли «ужасные известия»

    Amazon запустит первые 27 спутников Kuiper

    Экс-главу Минюста Коновалова выдвинули на пост судьи Конституционного суда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше