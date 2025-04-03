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07:15, 3 апреля 2025Спорт

Фитнес-эксперт посоветовал топ-6 упражнений для осанки

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Franzi Meyer / Unsplash

Фитнес-эксперт Анатолий Черкашин посоветовал эффективные упражнения для улучшения осанки. Его слова передает «Добро.Медиа».

Черкашин рассказал, что упражнения для правильной осанки имеют ряд полезных свойств. Так, они способствуют прекращению боли в спине, предотвращению болезней, улучшению дыхания и поднятию уверенности в себе. Кроме того, данные упражнения укрепляют здоровье в целом, помогают улучшить успеваемость за счет нормализации кровообращения и решают проблемы с бессонницей.

Также эксперт посоветовал топ-6 упражнений для спины. В домашних условиях он предложил выполнять планку на предплечьях, упражнение «супермен» и раскрытие грудного отдела. В зале Черкашин рекомендовал делать подтягивания в гравитроне, наклоны с бодибаром на плечах и тягу вертикального блока к груди.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала одно из самых эффективных упражнений для мышц спины в тренажерном зале. По мнению специалиста, это вертикальная тяга в тренажере.

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