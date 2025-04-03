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16:07, 3 апреля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины приехал в штаб-квартиру НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига прибыл в штаб-квартиру НАТО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в заседании Совета Украина — НАТО. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я начал свой визит в штаб-квартиру НАТО. Будет много важных двусторонних встреч с союзниками по НАТО, переговоры с генеральным секретарем Марком Рютте и Совет Украина — НАТО», — написал он.

По словам дипломата, участники встречи обсудят вопросы укрепления Украины и усиления давления на Москву.

Ранее Сибига раскрыл основные темы готовящегося заседания совета. Он сообщил, что партнеры Киева обсудят приоритетные военные нужды Украины, а также будущие гарантии безопасности.

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