Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: При перехвате четырех дронов никто не пострадал

В Калужской области при попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион никто не пострадал. Подробности о ситуации раскрыл губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. На месте работает оперативная группа», — написал губернатор. Он добавил, что разрушений в результате попытки атаки ВСУ на регион нет.

В свою очередь, в Орловской области, как сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале, при попытке атаки пяти беспилотников никто не пострадал, повреждений оперативные службы не зафиксировали.

По данным Минобороны, всего за ночь над Россией перехватили 23 беспилотника. Под удар, помимо Калужской и Орловской областей, попали Брянская, Курская, Белгородская и Смоленская области.