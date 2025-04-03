Губернатор рассказал о ремонте линий электропередачи на месте крушения ТУ-22М3

Кобзев: На месте крушения ТУ-22М3 ведется ремонт линий электропередачи

В Иркутской области восстановили подачу света в поселки после падения Ту-22М3. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор российского региона Игорь Кобзев.

«Буквально несколько минут назад в деревне Буреть восстановили подачу электричества. Больше чем на час раньше запланированного», — сообщил он.

До этого Кобзев рассказывал, что на месте крушения Ту-22М3 в Усольском районе проводился ремонт линий электропередач. Без света оказались поселки Средний и Новомальтинск, а также деревня Буреть.

Ранее стало известно, что в результате крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области оказались обесточены 210 домов и 3 социально значимых объекта