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08:10, 3 апреля 2025Россия

Губернатор рассказал о ремонте линий электропередачи на месте крушения ТУ-22М3

Кобзев: На месте крушения ТУ-22М3 ведется ремонт линий электропередачи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В Иркутской области восстановили подачу света в поселки после падения Ту-22М3. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор российского региона Игорь Кобзев.

«Буквально несколько минут назад в деревне Буреть восстановили подачу электричества. Больше чем на час раньше запланированного», — сообщил он.

До этого Кобзев рассказывал, что на месте крушения Ту-22М3 в Усольском районе проводился ремонт линий электропередач. Без света оказались поселки Средний и Новомальтинск, а также деревня Буреть.

Ранее стало известно, что в результате крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области оказались обесточены 210 домов и 3 социально значимых объекта

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