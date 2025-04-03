Хабенский раскрыл причины участия в «Ночном дозоре»

Хабенский заявил, что многие актеры отказались сниматься в «Ночном дозоре»

Народный артист России Константин Хабенский сообщил, что многие его коллеги отказались от главной роли в фильме «Ночной дозор», посчитав проект слишком рискованным. Его комментарий приводит KP.RU.

«Помню, некоторые коллеги после проб говорили: "Мы в этом ужасе участвовать не будем". А я ответил: "Мне интересно, я никогда не работал в таком жанре"», — рассказал Хабенский. Своего персонажа Антона Городецкого он назвал «героем поневоле», ставшим героем для своей страны.

Актер признался, что работа над картиной была непростой. По его словам, съемочной группе приходилось искать оригинальные решения из-за нехватки денег на компьютерную графику. Кроме того, изначально проект задумывался как сериал, но позже превратился в полнометражный фильм.

Картины режиссера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор» сняты по мотивам романов писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. В 2010 году «Ночной дозор» вошел в список ста лучших неанглоязычных фильмов в истории кинематографа по версии британского журнала Empire. Его сиквел, вышедший в 2005 году, стал первой лентой в истории российского кинематографа, кассовые сборы которой превысили миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что Хабенский попал в список главных звездных сигма-боев.