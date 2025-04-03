Хаос на борту круизного лайнера во время сильной качки попал на видео

New York Post: 12-метровые волны обрушились на круизный лайнер и попали на видео

12-метровые волны обрушились на круизный лайнер у берегов Антарктиды и попали на видео. Кадры хаоса на борту во время сильной качки распространились в сети, на что обратило внимание издание New York Post.

Ролик был снят на борту корабля Ocean Explorer компании Quark Expeditions тревел-блогером Лесли Энн Мерфи. Во время тряски судно проплывало через пролив Дрейка. Это место известно своей суровой погодой.

На кадрах видно, как судно опасно раскачивается на гигантских волнах, которыми можно полюбоваться из больших окон. Пассажирам рекомендовали оставаться в каютах в качестве меры предосторожности, однако некоторые из них все же гуляли по лайнеру, шатаясь в разные стороны.

Ранее туристка отправилась в круиз на новом роскошном мегалайнере Utopia of the Seas и пожаловалась на шум, хаос и очереди. Бриттани Чанг оказалась на судне, которое считается вторым по величине в мире и рассчитано на 5,6 тысячи гостей.

