Хинштейн раскрыл детали ночных атак ВСУ на Курскую область

Хинштейн: Дрон ВСУ пробил часть стены завода в курском Железногорске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 3 апреля опять атаковали Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), один из дронов пытался ударить по промышленному предприятию. Эти детали ночной атаки раскрыл в Telegram врио главы региона Александр Хинштейн.

По рассказу чиновника, на территории Курской области упало два беспилотника. В первом случае БПЛА не нанес повреждений, во втором — при ударе по Железногорску — пробил часть стены завода. При обеих атаках никто не пострадал.

«В случае обнаружения обломков БПЛА, пожалуйста, не приближайтесь к ним и не берите в руки», — призвал курян Хинштейн.

Как ранее сообщили в Минобороны России, всего за ночь Россию пытались атаковать более двух десятков беспилотников.