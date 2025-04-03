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01:24, 3 апреля 2025Мир

Индию уличили в поставках оружия Украине

Индию уличили в поставках артиллерийских мин ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Индия поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

К посту прикреплены фотографии артиллерийских мин для 120-мм минометов. Как указано в сообщении, данные мины были произведены в Индии в 2024 году.

Прежде в Германии призвали ввести на Украину войска из Индии. «Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС+, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой», — пишет газета TAZ.

Ранее директор Международного фонда Вивекананды Арвинд Гупта рассказал о проблемах в отношениях Индии и России. Политолог указал, что Индия «находится под давлением западных санкций, которые все больше мешают» развитию отношений.

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