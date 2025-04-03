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10:17, 3 апреля 2025Культура

Культовый российский рокер заявил о перманентном покаянии

Бутусов заявил, что его новый альбом стал результатом перманентного покаяния
Ольга Коровина

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Заслуженный артист России и бывший лидер рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов заявил, что его новый альбом под названием «Мертвец» стал результатом покаяния. Об этом сообщает ТАСС.

По словам музыканта, он начал писать композиции, вошедшие в новый альбом, в период пандемии. В общей сложности на их создание ушло пять лет. «Я воспринимаю этот альбом как результат перманентного покаяния, вызванного реакцией на окружающую действительность», — пояснил Бутусов.

Артист отметил, что люди часто испытывают предчувствие Апокалипсиса. По его мнению, такие периоды требуют подведения итогов «перед самой важной встречей — встречей с Богом».

Ранее Бутусов оценил эскиз памятника режиссеру Алексею Балабанову фразой «бомж на развалинах». «Складывается общее впечатление, будто скульпторы видят образ Алексея исключительно как бомжа на каких-то развалинах, а ведь он был ангелом, потому что был вестником», — посчитал рокер.

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