Культовый российский рокер заявил о перманентном покаянии

Бутусов заявил, что его новый альбом стал результатом перманентного покаяния

Заслуженный артист России и бывший лидер рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов заявил, что его новый альбом под названием «Мертвец» стал результатом покаяния. Об этом сообщает ТАСС.

По словам музыканта, он начал писать композиции, вошедшие в новый альбом, в период пандемии. В общей сложности на их создание ушло пять лет. «Я воспринимаю этот альбом как результат перманентного покаяния, вызванного реакцией на окружающую действительность», — пояснил Бутусов.

Артист отметил, что люди часто испытывают предчувствие Апокалипсиса. По его мнению, такие периоды требуют подведения итогов «перед самой важной встречей — встречей с Богом».

Ранее Бутусов оценил эскиз памятника режиссеру Алексею Балабанову фразой «бомж на развалинах». «Складывается общее впечатление, будто скульпторы видят образ Алексея исключительно как бомжа на каких-то развалинах, а ведь он был ангелом, потому что был вестником», — посчитал рокер.