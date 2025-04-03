Курс евро к рублю резко вырос

Банк России повысил официальный курс евро до 93,16 рубля

Официальный курс рубля, установленный Банком России на 4 апреля, немного вырос к пережившему мощное падение на мировом рынке доллару и резко снизился к евро, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Американская валюта подешевела на 17 копеек, до 84,38 рубля, а европейская поднялась на 1,96 рубля, до 93,16.

Поддержку в ходе дневных торгов рублю ненадолго оказала новость о том, что ЦБ с 7 апреля по 12 мая нарастит почти вдвое ежедневные продажи валюты, но долго его укрепление в четверг не продлилось.

Продолжил сдавать позиции и российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи после рекордного за более чем 25 лет последовательного многодневного падения опустился 3 апреля ниже 2900 пунктов впервые с 5 февраля и продолжает снижаться, упав к моменту написания материала на 2,44 процента, до 2854,94 пункта.