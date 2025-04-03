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17:56, 3 апреля 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал после многодневного снижения

Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 5 февраля
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок продолжает сдавать позиции на фоне внешнего негатива — индекс Мосбиржи после рекордного за более чем 25 лет последовательного многодневного падения опустился ниже 2900 пунктов впервые с 5 февраля и продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К моменту написания материала показатель, который еще полтора месяца назад подскакивал до 3300 пунктов, падал на 1,55 процента, до 2881,11 пункта.

Среди причин наблюдаемой динамики по-прежнему остаются геополитическая неопределенность, а также ускорение недельной инфляции и негативная реакция мировых рынков на введение американским президентом Дональдом Трампом более высоких, чем ожидалось, пошлин на поставляемые в США товары, отмечается в обзоре «БКС Экспресс».

3 апреля нефть подешевела более чем на 5 процентов. Помимо этого резко упали цены золота и серебра, просел до многолетнего минимума и индекс доллара.

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