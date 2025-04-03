Марочко: Два автомобиля ВСУ с боекомплектами уничтожены на купянском направлении

Два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боекомплектами были уничтожены на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«На автодороге между населенными пунктами Гусинка и Моначиновка (западнее Западного) при помощи ударных дронов ВС РФ нанесли поражение по военной колонне украинских боевиков», — написал Марочко.

По его словам, после удара началась повторная детонация, что говорит о наличии перевозимых боекомплектов в кузовах автомобилей.

Ранее Марочко писал, что ВСУ на протяжении трех дней свозят военные грузы в склады одной из ТЭЦ Харькова. Он добавил, что сотрудникам ТЭЦ запретили перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Кроме того, у складов установили круглосуточную военизированную охрану.