Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:16, 3 апреля 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об уничтожении автомобилей ВСУ с боекомплектами

Марочко: Два автомобиля ВСУ с боекомплектами уничтожены на купянском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боекомплектами были уничтожены на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«На автодороге между населенными пунктами Гусинка и Моначиновка (западнее Западного) при помощи ударных дронов ВС РФ нанесли поражение по военной колонне украинских боевиков», — написал Марочко.

По его словам, после удара началась повторная детонация, что говорит о наличии перевозимых боекомплектов в кузовах автомобилей.

Ранее Марочко писал, что ВСУ на протяжении трех дней свозят военные грузы в склады одной из ТЭЦ Харькова. Он добавил, что сотрудникам ТЭЦ запретили перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Кроме того, у складов установили круглосуточную военизированную охрану.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России

    Раскрыты подробности о ставшем жертвой землетрясения в Мьянме россиянине

    В МИД раскрыли реакцию России на закон о вступлении Армении в ЕС

    Дело экс-сотрудников Минобороны о получении миллионных взяток рассмотрят в особом порядке

    Раскрыто участие НАТО в развертывании сил на Украине

    Отца оппозиционера Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

    Главу федерального российского ведомства освободили от должности

    В России увидели «полную путаницу» в головах депутатов Госдумы

    Помилованный Трампом политик нашел работу у Додика

    Удары по выбегающим из укрытий бойцам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше