Мужчину два раза признали «мертвым» по ошибке

В США живого мужчину второй раз признали мертвым

В Нью-Йорке, США, мужчине во второй раз за три года заявили, что его не стало. Об этом сообщает News12.

Джин Инденбаум рассказал, что узнал «трагичную» новость, когда пытался подать налоговую декларацию. Ему позвонили из Налогового управления США и заявили, что в базе данных он не числится живым. «Я был так расстроен», — признался Инденбаум.

Мужчина объяснил, что попадает в такую ситуацию не в первый раз. В 2022 году Инденбаум стал вдовцом и решил разобраться с документами. Однако, придя в Администрацию социального обеспечения, услышал от сотрудников: «Мы сожалеем о вашей потере, но вы мертвы». Оказалось, что по документам он значится усопшим.

По словам Инденбаума, из-за этого недоразумения ему пришлось несколько месяцев доказывать различным учреждениям, что он все еще жив. Кроме того, потребовалось восстанавливать медицинскую страховку и кредитные карты. Теперь он боится, что эта проблема будет появляться каждый раз, когда он будет подавать налоговые декларации.

Ранее сообщалось, что в американском городе Гейтерсберг женщина неожиданно узнала, что по документам ее давно не стало. Сотрудники похоронного бюро случайно набрали не ту цифру в номере социального страхования, когда подавали отчет о другом человеке.

