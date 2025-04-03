Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:03, 3 апреля 2025Из жизни

Мужчину два раза признали «мертвым» по ошибке

В США живого мужчину второй раз признали мертвым
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В Нью-Йорке, США, мужчине во второй раз за три года заявили, что его не стало. Об этом сообщает News12.

Джин Инденбаум рассказал, что узнал «трагичную» новость, когда пытался подать налоговую декларацию. Ему позвонили из Налогового управления США и заявили, что в базе данных он не числится живым. «Я был так расстроен», — признался Инденбаум.

Мужчина объяснил, что попадает в такую ситуацию не в первый раз. В 2022 году Инденбаум стал вдовцом и решил разобраться с документами. Однако, придя в Администрацию социального обеспечения, услышал от сотрудников: «Мы сожалеем о вашей потере, но вы мертвы». Оказалось, что по документам он значится усопшим.

Материалы по теме:
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019
Ходячие мертвецы Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Ходячие мертвецыИх похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
21 марта 2018

По словам Инденбаума, из-за этого недоразумения ему пришлось несколько месяцев доказывать различным учреждениям, что он все еще жив. Кроме того, потребовалось восстанавливать медицинскую страховку и кредитные карты. Теперь он боится, что эта проблема будет появляться каждый раз, когда он будет подавать налоговые декларации.

Ранее сообщалось, что в американском городе Гейтерсберг женщина неожиданно узнала, что по документам ее давно не стало. Сотрудники похоронного бюро случайно набрали не ту цифру в номере социального страхования, когда подавали отчет о другом человеке.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России

    Раскрыты подробности о ставшем жертвой землетрясения в Мьянме россиянине

    В МИД раскрыли реакцию России на закон о вступлении Армении в ЕС

    Дело экс-сотрудников Минобороны о получении миллионных взяток рассмотрят в особом порядке

    Раскрыто участие НАТО в развертывании сил на Украине

    Отца оппозиционера Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

    Главу федерального российского ведомства освободили от должности

    В России увидели «полную путаницу» в головах депутатов Госдумы

    Помилованный Трампом политик нашел работу у Додика

    Удары по выбегающим из укрытий бойцам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше