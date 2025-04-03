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13:58, 3 апреля 2025Бывший СССР

На прощание с американскими солдатами в Литве приехал президент

Президент Литвы Науседа приехал проститься с американскими военными в Вильнюсе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Церемония прощания с ушедшими из жизни во время учений в Пабраде американскими солдатами прошла в Вильнюсе. Об этом сообщило «Delfi Литва» в Telegram-канале.

«На Кафедральной площади столицы собрались военнослужащие и местные жители, чтобы отдать дань уважения павшим солдатам. Тысячи людей пришли почтить их память», — сообщается в публикации.

Проститься с ушедшими из жизни военными также приехал президент Литвы Гитанас Науседа. Кортеж с телами солдат остановился на Кафедральной площади, одной из главных площадей в Вильнюсе.

Ранее была раскрыта причина пропажи американских военных в Литве. Четверо солдат США ушли из жизни на полигоне в Пабраде, когда пытались эвакуировать машину из болота.

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