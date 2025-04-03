На радаре российского пассажирского самолета возникли фантомные метки

Aviaincident: На радаре летевшего из Москвы самолета возникли фантомные метки

На радаре российского пассажирского самолета возникло множество фантомных меток. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Санкт-Петербург лайнера в среду, 2 апреля. Экипаж доложил о появлении от трех до пяти неизвестных меток на приборе ТКАС.

Отмечается, что по маршруту полета другие воздушные суда не были зафиксированы. В результате пилоты решили продолжить рейс, поскольку угрозы его безопасности не было. По данным источника, лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее летевший за границу самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с летевшим из Москвы в Бухару (Узбекистан) Boeing 737-800 2 апреля.

