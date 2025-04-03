На Украине наняли адвоката для переговоров по недрам

Министр финансов США Бессент: Украинцы наняли юристов для переговоров по недрам

Украинская делегация наняла юристов для переговоров по сделке о недрах. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на слова министра финансов США Скотта Бессента.

«Мы считаем, что эта сделка очень важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса», — заявил политик.

По словам Бессента, украинская делегация прибудет в США либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Он также отметил, что сделка готова со стороны США.

Ранее в США рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский может разозлить президента США Дональда Трампа, если откажется подписать последнюю версию сделки о минералах. Отмечается, что Киев не хочет подписывать последний вариант соглашений.

