На Украине решили возвращать солдат в строй при помощи психотропных препаратов

Independent: На Украине начали применять кетамин для возвращения военных в строй

На Украине медики для лечения и быстрого возвращения военных в строй начали применять психотропный препарат кетамин. Об этом сообщает британская газета The Independent.

«Классическая психотерапия может длиться два-три-пять лет. Поэтому нам нужно найти что-то, что работает быстро. (...) Она (психоделическая терапия — прим. «Ленты.ру») дает более быстрые результаты. И она нам нужна, потому что нам нужно быстрее возвращать людей на передовую», — рассказала руководитель Центра психического здоровья и реабилитации «Лесная поляна».

Как отметили журналисты, пациенты психиатрической больницы принимают психотропный препарат под наблюдением врачей. Зачастую им завязывают глаза и надевают наушники, в которых играет успокаивающая музыка. При этом утверждается, что подобный подход приводит к «поразительно быстрым результатам».

Ранее на Украине запустили онлайн-сервис «Электронная конопля» для производителей технической конопли. Основной целью системы в ведомстве назвали восстановление лидерства республики по выращиванию растения.