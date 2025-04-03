Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:54, 3 апреля 2025Наука и техника

На вооружении ВСУ заметили немецкий дрон с ИИ

Опубликовано первое фото немецкого дрона-камикадзе HF-1 с ИИ на Украине
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: wikitanks.com / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать переданные Германией дроны-камикадзе HF-1 производства компании Helsing. На первое фото дрона на Украине обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

На опубликованном изображении можно заметить барражирующий боеприпас в ходе подготовки к применению. Отмечается, что снимок сделан в Сумской области.

Как пишет ЦАСТ, HF-1 — это американский аппарат AQ100 Bayonet, производимый в Германии. Дрон Helsing отличается системой наведения с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Базовая версия Bayonet несет боевую часть весом 4,8 килограмма. Аппарат с электродвигателем развивает скорость более 140 километров в час. Радиус действия дрона — 40 километров.

В феврале стало известно, что компания Helsing планирует поставить Киеву шесть тысяч дронов-камикадзе HX-2 с ИИ. Аппарат с Х-образным крылом получил четыре двигателя, которые обеспечивают скорость более 200 километров в час. Беспилотник может нести различные боевые части.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    На прощание с американскими солдатами в Литве приехал президент

    В российском городе рухнула стена жилого дома

    В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Белгородскую область

    УЕФА почтил память погибшего на СВО российского футболиста

    Склонявший знакомых вступать в ВСУ россиянин получил 11 лет колонии

    Населенные пингвинами острова оказались поставщиками машин в США

    Акции американских компаний резко подешевели после введения Трампом новых пошлин

    На Украине раскрыли инициатора попытки задержания Залужного

    Сыщики вышли на след загадочного похитителя крестов и барельефов с кладбища Петербурга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше