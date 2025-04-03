На вооружении ВСУ заметили немецкий дрон с ИИ

Опубликовано первое фото немецкого дрона-камикадзе HF-1 с ИИ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать переданные Германией дроны-камикадзе HF-1 производства компании Helsing. На первое фото дрона на Украине обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

На опубликованном изображении можно заметить барражирующий боеприпас в ходе подготовки к применению. Отмечается, что снимок сделан в Сумской области.

Как пишет ЦАСТ, HF-1 — это американский аппарат AQ100 Bayonet, производимый в Германии. Дрон Helsing отличается системой наведения с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Базовая версия Bayonet несет боевую часть весом 4,8 килограмма. Аппарат с электродвигателем развивает скорость более 140 километров в час. Радиус действия дрона — 40 километров.

В феврале стало известно, что компания Helsing планирует поставить Киеву шесть тысяч дронов-камикадзе HX-2 с ИИ. Аппарат с Х-образным крылом получил четыре двигателя, которые обеспечивают скорость более 200 километров в час. Беспилотник может нести различные боевые части.