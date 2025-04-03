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05:28, 3 апреля 2025Наука и техника

НАСА повысило риск столкновения астероида с Луной

В НАСА сообщили о возросшем риске столкновения астероида 2024 YR4 с Луной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ESO / O. Hainaut / Reuters

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, NASA) повысило оценку вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году. Об этом сообщили представители Центра исследований околоземных объектов НАСА.

На данный момент этот показатель составляет 3,8 процента. В конце февраля он составлял 1,7 процента. При этом отмечается, что столкновение не повлияет на орбиту земного спутника.

Также с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб ученые уточнили диапазон размеров астероида. Теперь он составляет 53-67 метров. До этого считалось, что космическое тело может быть от 40 до 90 метров.

В начале марта астроном Леонид Еленин сравнил взрыв астероида 2024 YR4 с мощностью взрыва Челябинского метеорита. По его словам, если метеорит столкнется с Землей в 2032 году, то это станет «региональной катастрофой».

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