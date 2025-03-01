Мощность взрыва 90-метрового астероида сопоставили с Челябинским метеоритом

Астроном Еленин: Взрыв астероида 2024 YR4 будет мощнее Челябинского метеорита

Энерговыделение от разрушения в атмосфере Земли 90-метрового астероида 2024 YR4 может достигнуть восьми мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это сопоставимо с мощностью взрыва 20 метеоритов, подобных Челябинскому, рассказал ТАСС астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН.

Если метеорит столкнется с Землей в 2032 году, как показывают некоторые расчеты, это событие станет «региональной катастрофой», добавил ученый.

Ранее научный сотрудник Школы физики и астрономии Ноттингемского университета (Великобритания) Мэгги Лью оценила вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. По ее словам, в определенный момент эта вероятность выросла до 3,1 процента, но точно рассчитать риск для человечества пока невозможно — астероид еще может несколько раз изменить траекторию и приобрести определенные свойства.

По данным Daily Mail, астероид 2024 YR4 при столкновении с Землей способен уничтожить несколько городов. Опрошенные изданием эксперты сообщили, что при столкновении с планетой может произойти взрыв мощностью от 8 до 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что более чем в 500 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросиму.

Взрыв Челябинского метеорита произошел 15 февраля 2013 года. Он вызвал ударную волну огромной мощности, которая выбила окна в Челябинске и окрестностях. Перед этим очевидцы увидели яркую вспышку. По мнению ученых, падение метеорита стало самым задокументированным случаем падения на Землю космического тела. По одной из версий, метеорит прилетел из астероидного пояса, расположенного между Марсом и Юпитером, — откололся от другого, большего по размеру, космического тела. Ученые считают, что мощность взрыва метеорита была в 30 раз больше бомбы, сброшенной на японский город Хиросима.